Tesbih Yaparak Para Kazanmak

Erkekler tarafından en çok kullanılan aksesuarların başında tesbih geliyor. Özellikle tesbih meraklısı bazı kişiler tesbih koleksiyonu yaparak sürekli olarak tesbih alımı yapıyorlar. Bazıları için de tesbihler bir aksesuardan farklı olarak bir tutku olabiliyor. Bu yüzden tesbih yaparak para kazanmak güzel bir ek gelir kapısı olabilir. Bununla birlikte bazı özellikli tesbihlerin satış fiyatları dudak uçuklatan cinsten. Eğer özellikli tesbih yapabilirseniz ayda sadece tek bir adet tesbih satarak önemli ihtiyaçlarınızı bile giderebilirsiniz.

Tesbih Nasıl Yapılır?

Tesbih yapmak görüldüğü kadar zor değildir. Eğer tesbih yapmak konusunda hiçbir bilginiz bulunmuyorsa işe zeytin çekirdeklerini biriktirerek başlayabilirsiniz. Zeytin çekirdeğinden tesbih yapmak yüzyıllardan günümüze kadar gelmiştir ve hiçbir maliyeti yoktur. Biriktirdiğiniz zeytin çekirdeklerini 15 gün kurumaya bırakın. Sonrasında ise ince uçlu bir dremmer yardımıyla dikine olarak delin. Bu aşamada bazı çekirdekler kırılacaktır. Bunu sorun etmeden işinize devam edin. Tesbihlerde 11, 33 ve 99 adet olmak üzere boncuk kullanılır. Boncuk dediğimiz zeytin taneleridir. Tesbihi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yeteri kadar zeytin tanesini deldikten sonra bu taneleri bir ipe ya da misinaya teker teker geçirmemiz gerekiyor. Taneleri geçirirken teşbihte bulunan tane adedine göre belirli aralıklara bir adet pul konulması gerekiyor. Pul adından da anlaşıldığı gibi yassı bir tanedir. Bunu da zeytin tanesini diğer tanelerin yarından ufak olacak şekilde iki tarafından keserek elde edebilirsiniz. 33 taneli olan tesbihte pul 11 ve 22. tanelerden sonra, 99 taneliyse 33. ve 66. tanelerden sonra takılır.

Tesbihte bir de imame denilen uzun ve tesbihin en tepesine takılan bölüm bulunur. Bu bölümünden önce ise düğümlük denen yer vardır. Burası adından da anlaşılacağı gibi tesbih ipinin düğüm atıldığı yerdir. Tesbihin en tepesine ise yani imamenin üzerine isteğe göre bir püskül takılabilir.

Tesbih Nasıl Değerli Olur?

Yukarıda zeytin çekirdeklerinden ucuz maliyetli bir tesbih yaptık. Peki, tesbihin fiyatını ne belirler? Bir tesbih nasıl değerli hale gelir? Elbette bir tesbihi değerli kılan birden fazla etken vardır. Bu etkenlerden ilki tesbihte kullanılan malzemelerdir. Zeytin çekirdeği yerine altın ya da gümüş taşlar kullanmak zaten tesbihi bir ziynet eşyası haline getirir. Bu yüzden kişilerin yanında taşıyacakları tesbihlerin bu kadar değerli olması sıkıntı yaratabilir. Bunun yerine zümrüt ya da yakut benzeri imitasyon taşlardan yapılan tesbihler daha makul olacaktır. Genellikle tüm tesbihi değerli malzemelerden yapmak yerine sadece imamesini değerli bir madenden yapmak çok daha tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Örneğin gümüş ya da altın imameli tesbihler değerli sayılan tesbihler arasında yer alabilirler.

Tesbihi değerli kılan bir diğer özellik de işçiliktir. Evde yapılan tesbihler genellikle üst düzey işçiliğe sahip değillerdir. Ancak bu işin ustaları tarafından yapılanların fiyatları dudak uçuklatan cinstendir. Özellikle gümüş işlemeli imameler ve gümüş püsküller pahalı olmalarına karşın insanların en çok tercih ettikleri teşbihlerdir.

Tesbih Nasıl Satılır?

Günümüzde en kolay şekilde tesbih satma yöntemi Instagram ya da Facebook üzerinden yapılan canlı yayın müzayedeleri ile olmakta. Canlı yayın sırasında ekrana gösterilen tesbih için bir açılış fiyatı belirlenmekte ve bu fiyatın üzerine arttırma yaparak en son fiyatı veren tesbihi almakta. Bu tarz müzayedelerde satılan tesbihler genellikle üst seviye tesbihler olup açılış fiyatları 3000 ila 4000 TL arasındadır. Tesbih yapımını öğrenip gerçekten güzel bir işçilikle bu işi yapabilirseniz bu işten yüksek paralar kazanma ihtimaliniz her zaman olacaktır.