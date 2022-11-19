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TESK Başkanı Palandöken | Ceza ile fiyat istikrarı sağlanamaz

Palandöken; Raf fiyatları ile kasa fiyatındaki fark güven sarsıyor. Yapılması gereken Perakende Yasası'nın acilen güncellenmesi. E-ticaretteki düzenleme, perakende sektöründe de olmalı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 13:00
TESK Başkanı Palandöken | Ceza ile fiyat istikrarı sağlanamaz

TESK Başkanı Palandöken | Ceza ile fiyat istikrarı sağlanamaz


ANKARA- Bazı mağazalarda ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olması üzerine açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Rafla kasa arasındaki fiyat farkını önlemenin yolu ceza yazmak değil, Perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesidir. E-ticaret üzerindeki satışlara yönelik düzenleme çok iyi oldu. Benzer bir düzenlemenin perakende sektöründe de yapılmasıyla hem bu sorun ortadan kalkacak hem de herkes her işi yapamayacak. Bir mağazada tüm sektörleri ilgilendiren binlerce ürün satılırsa fiyatlar zamanında güncellenmez. Bunun için yapılması gereken, herkes her ürünü satamamalı. Herkes kendi işini yapmalı.” dedi.

-“HER DÜKKANA BİR KOLLUK KUVVETİ YERLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Fiyat istikrarsızlığının tüm kesimleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerdeki fiyat artışları maalesef vatandaşı, esnafı, tedarikçiyi, nihai tüketiciyi, küçük atölyeciyi ve herkesi direkt ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda ısrarla fiyatların düzenlenmesini sağlayıcı tedbiriler alsa da fiyat istikrarı sağlanamadı. On binlerce iş yeri olan ve belirli ürünleri kendi markası haline getiren, sanki içeriği aynı gibi makul ürünlerin satışına da zarar veren uygulamalar artarak devam ediyor. Vatandaşın rahat rahat alışveriş yapabilmesi için her dükkana bir kolluk kuvveti konulamayacağına göre bu konuda ticari düzenleme şart. Vatandaşın kaliteliyi daha ucuza alabileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi olmazsa olmaz” diye konuştu.

-“BELİRLİ ÜRÜNLERLE MÜŞTERİYİ CEZBEDEREK KÂR ELDE EDİYORLAR”

Rafta, stantta ve reklamda müşteri cezbedecek şekilde yapılan kampanyaların gerçeği yansıtmadığına işaret eden Palandöken, “Eskiden indirim sezonlarında meslek kuruluşlarından müsaade alınırdı. Artık rafta, stantta, reklamlarda ve indirim broşürlerinde belirli ürünlerle müşteriyi cezbedecek şekilde kampanyalar yapıyorlar. Bir gün bakıyorsunuz ki 100 liralık ürün 30 TL’ye kadar düşmüş. Böyle bir kâr marjı olamaz. Sınırlı sayıda ürün kaldı, iş değişikliği yapıyoruz, kapatıyoruz diyerek vatandaşı kandırıyorlar. O semtte pazar varsa domatesin fiyatını 3 TL’ye kadar düşürüyor. Ancak mağaza girdiğinizde yanında terlik, tencere, deterjan, havlu vs. alacaksanız artık domatesin fiyatı çok da önemli değil. Ayrıca o bölgede semt pazarı yoksa sebze-meyve fiyatlarını da istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar” ifadelerini kullandı. 

-“TİCARETTE İNTERNET DÖNEMİ BAŞLADI”

Küçük esnafın korunması ve indirim aldatmacaların önlenmesi için ticarette kuralların konulması gerektiğini belirten Palandöken, “Artık internet üzerinden ticaret dönemi başladı. Bu teknolojiye direnmek mümkün değil. O yüzden de ancak belirli kurallar konularak düzenleme yapılabilir. Bu kapsamda e-ticaretteki düzenleme bazı konularda çok iyi oldu. Küçük esnafımızın da ayakta kalmasını sağlamak ve indirim aldatmacalarının önüne geçmek için Konfederasyon olarak yıllardır üzerinde durduğumuz Perakende Yasası mutlaka düzenlenmeli” dedi.

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TESKPalandöken
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