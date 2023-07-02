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TESK Başkanı Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de

TESK Başkanı Bendevi Palandöken 'Esnaf Sosyal Güvenlikte eşit ve norm birliği bekliyor, geriye dönük borçlanma ile esnafın mağduriyeti giderilmeli. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli

02 Temmuz 2023 Pazar 16:48
TESK Başkanı Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de

Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de



ANKARA- EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK’lı çalışanlar ile birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi yönünde yapılan çalışmaların yasalaşması için esnafın gözünün önümüzdeki hafta toplanacak olan TBMM’de olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması tüm esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Yapılan çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisinde kısa sürede görüşülerek kabul olması için esnafımız bu görüşmelere kilitlenmiş durumda. Pirim gün sayısının eşitlenmesi ile anayasanın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış olacak” dedi.

-“MÜJDELERİN GERÇEKLEŞTİRİLME ZAMANI”

Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın EYT’den faydalanmak istediğini ve gözünün TBMM’de olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-kur, SSK’lı ve Emekli Sandığı’na tâbi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı” diye konuştu.

-“STAJ MAĞDURLARININ ÖNÜ AÇILMALI”

Öte yandan staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalı. Bununla birlikte esnafın EYT’den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı” şeklinde konuştu.

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