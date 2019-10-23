Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98942
ALTIN
277.877
DOLAR
5.7862
STERLİN
7.4486
EURO
6.4372

TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan

Kış gelmeden başlayan indirim kampanyalarında tüketiciyi kandıranlara dikkat çeken TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den önemli uyarılar

TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan

Kış gelmeden başlayan indirim kampanyalarında tüketiciyi kandıranlara dikkat çeken TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den önemli uyarılar

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:13
TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan


TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan


ANKARA- Henüz kış gelmeden başlayan kış indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşları yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına çeki düzen getirilmeli” dedi.

-“İNDİRİM SEZONU DIŞINDAKİ KAMPAYALAR FİYAT DENGESİNİ BOZAR”

İndirim sezonu dışında yapılan indirim kampanyalarının piyasadaki fiyat dengesini bozduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birçok Avrupa ülkesinde mağazalar mevsim geçişlerinde eski sezon ürünleri elden çıkarmak için yaz ve kış sonunda iki kez sezon sonu indirim yapmaktadır. Genellikle kışın Mart, yazın Ağustos ayları indirim sezonudur. Ancak ülkemizde daha kış başlamadan birçok mağaza tarafından kış indirimleri başladı. Bu kampanyalarla satılmayan ya da düşük kalitedeki ürünlere yapılan indirimlerle tüketiciler yanıltılıyor. Etiketleri önceden şişirip indirim adı altında gerçek değerinin bile üzerinde satıyorlar. Vatandaşların telefonuna gelen yüzde 50 indirim mesajları ve billboardlardaki reklamlar gerçeği yansıtmıyor. Yılın her sezonu indirim olmaz” diye konuştu.

-“GARAJ GÜNLERİ ADI ALTINDA İZDİHAM YAŞANIYOR”

Öte yandan büyükşehirlerdeki birçok AVM’nin de garaj günleri modası ile vatandaşları yanılttığını belirten Palandöken, “Sezonu gelmeden yapılan indirim kampanyaları yetmiyormuş gibi birçok büyük AVM’de garaj günleri modası var. Mağazalar yetmiyormuş gibi garajları pazar yerine çevirip çeşitli ürünlerin stantlarını açıyorlar. Garaj günleri adı altında adeta izdiham yaşanıyor. Vatandaşların bu tür indirim aldatmacaları ile alışveriş çılgınlığına yönlendirilmesi doğru değil. Her şeyin olduğu gibi indirimin de bir kuralı olmalı. Nasıl AVM’lerin çalışma saatlerinin, büyük mağazaların, perakende sektörünün kurallarının konulmasını istiyorsak indirim sezonu da Avrupa’da olduğu gibi bir takvime ve kurala bağlanmalı. Vatandaşlarımız da bu tür yanlış algıya neden olacak tuzaklara düşmemeli ve gerekli tepkiyi göstermeli.  Daha sezon başında indirimli fiyat etiketlerinin kullanılması yasaklanmalıdır” şeklinde konuştu.

TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
Nakliyeci esnafa ticari akaryakıt desteği bekliyor
Nakliyeci esnafa ticari akaryakıt desteği bekliyor
TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli
TESK, Kredi kartı gecikme faiz oranları düşürülmeli
Palandöken 'Esnaf bayram sonrası için ümitli
Palandöken 'Esnaf bayram sonrası için ümitli
Son Güncelleme: 23.10.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Salon Dekorasyonunda Dikkat Etmeniz Gerekenler
Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!
Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!
Erken emeklilik için önemli düzeleme 
Erken emeklilik için önemli düzeleme 
Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...
Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...
En İyi Forex Şirketi Hangisi ? Forex Şirketi Nasıl Seçilir ?
En İyi Forex Şirketi Hangisi ? Forex Şirketi Nasıl Seçilir ?
Otogaza 6 kuruş zam geldi
Otogaza 6 kuruş zam geldi
20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı
20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı
Almanya ve Fransa'dan ambargolu tehdit
Almanya ve Fransa'dan ambargolu tehdit

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort