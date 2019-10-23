

TESK Başkanı Palondöken'den indirim rezaletine isyan



ANKARA- Henüz kış gelmeden başlayan kış indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşları yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına çeki düzen getirilmeli” dedi.

-“İNDİRİM SEZONU DIŞINDAKİ KAMPAYALAR FİYAT DENGESİNİ BOZAR”

İndirim sezonu dışında yapılan indirim kampanyalarının piyasadaki fiyat dengesini bozduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birçok Avrupa ülkesinde mağazalar mevsim geçişlerinde eski sezon ürünleri elden çıkarmak için yaz ve kış sonunda iki kez sezon sonu indirim yapmaktadır. Genellikle kışın Mart, yazın Ağustos ayları indirim sezonudur. Ancak ülkemizde daha kış başlamadan birçok mağaza tarafından kış indirimleri başladı. Bu kampanyalarla satılmayan ya da düşük kalitedeki ürünlere yapılan indirimlerle tüketiciler yanıltılıyor. Etiketleri önceden şişirip indirim adı altında gerçek değerinin bile üzerinde satıyorlar. Vatandaşların telefonuna gelen yüzde 50 indirim mesajları ve billboardlardaki reklamlar gerçeği yansıtmıyor. Yılın her sezonu indirim olmaz” diye konuştu.

-“GARAJ GÜNLERİ ADI ALTINDA İZDİHAM YAŞANIYOR”

Öte yandan büyükşehirlerdeki birçok AVM’nin de garaj günleri modası ile vatandaşları yanılttığını belirten Palandöken, “Sezonu gelmeden yapılan indirim kampanyaları yetmiyormuş gibi birçok büyük AVM’de garaj günleri modası var. Mağazalar yetmiyormuş gibi garajları pazar yerine çevirip çeşitli ürünlerin stantlarını açıyorlar. Garaj günleri adı altında adeta izdiham yaşanıyor. Vatandaşların bu tür indirim aldatmacaları ile alışveriş çılgınlığına yönlendirilmesi doğru değil. Her şeyin olduğu gibi indirimin de bir kuralı olmalı. Nasıl AVM’lerin çalışma saatlerinin, büyük mağazaların, perakende sektörünün kurallarının konulmasını istiyorsak indirim sezonu da Avrupa’da olduğu gibi bir takvime ve kurala bağlanmalı. Vatandaşlarımız da bu tür yanlış algıya neden olacak tuzaklara düşmemeli ve gerekli tepkiyi göstermeli. Daha sezon başında indirimli fiyat etiketlerinin kullanılması yasaklanmalıdır” şeklinde konuştu.