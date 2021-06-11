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TESK'ten aşı için farkındalık kampanyası

Palandöken 'Esnafımızı ve vatandaşlarımızı aşıya teşvik ediyoruz, Aşı hayat kurtarır sloganı ile kampanya başlatıyoruz. Ay sonuna kadar tüm iş yerlerine broşürler asılacak'

11 Haziran 2021 Cuma 10:42
TESK'ten aşı için farkındalık kampanyası

TESK'ten aşı için farkındalık kampanyası

ANKARA- Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Odası ile birlikte Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlatıyor. Haziran ayı sonu itibariyle ülke genelinde TESK’e bağlı tüm iş yerleri ile ticari araçlara broşürler asılarak “Ben Aşımı Oldum, Ya Siz?”, “Aşı Hayat Kurtarır” sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlar ile tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik edilecek. 

-“TÜM İŞ YERLERİNE VE TİCARİ ARAÇLARA BROŞÜR ASILACAK”

Covid-19 ile mücadele kapsamında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymanı yanı sıra aşı olmanın virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bazı vatandaşlarımızın aşı ile ilgili yanlış önyargılara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak aşının virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak adına ülke genelindeki tüm iş yerlerimizde aşı için farkındalık kampanyası başlatıyoruz. Bu kapsamda TESK olarak tüm sektörlerdeki iş yerlerimize ve ticari araçlara göndermek için afiş bastırdık. Aşının güvenli olduğunu, vatandaşın aşıdan korkmaması gerektiğini vurgulayarak ülke genelinde aşı olmayan tek bir vatandaşımızın bile kalmaması için kampanyamızı ay sonuna kadar başlatmış olacağız” dedi.

-“BİR BUÇUK YILDIR VERDİĞİMİZ MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANMALI”

Pandemi başladığından bu yana başta esnaf ve sanatkarlar ile tüm vatandaşların bir buçuk yıldır verdiği mücadelenin artık aşı sayesinde zaferle sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Vatandaşlarımız aşı konusunda ağızdan ağıza dolaşan bilgi kirliliğine asla kulak asmamalı. Bilim insanlarının görüş ve düşünceleri dikkate alınarak hayatı güvende yaşamak için mutlaka aşı olunmalı. Hastalanma oranları ve vaka sayılarındaki düşüş, bir buçuk yıldır verdiğimiz mücadelede artık başarıya ulaşacağımızın sinyali. Pandemiden kurtularak ülkece huzura kavuşmak için tüm vatandaşlarımız sırası geldiğinde aşısını olmalı” diye konuştu.

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TESKPalandökenAşı Kampanyası
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