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TESK'ten korsan bilet uyarısı | Sahte bilete piyango çıkmaz

Özelleştirilen Milli Piyango'nun tartışmalı büyük ikramiyelerinin kime çıktığı bir türlü açıklanmazken, 2022 büyük ikramiye çekilişi öncesi TESK'ten uyarı geldi

17 Aralık 2021 Cuma 10:12
TESK'ten korsan bilet uyarısı | Sahte bilete piyango çıkmaz

TESK'ten korsan bilet uyarısı | Sahte bilete piyango çıkmaz

ANKARA- Döviz kurları ve istikrarsız fiyat artışları nedeniyle vatandaşın Milli Piyango’da umut bulduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yıllardır yeni yıl rutinlerinden biri olan Milli Piyango’ya bu sene özellikle istikrarsız fiyat artışları nedeniyle ekonomik zorluk çeken vatandaş daha çok umut bağladı. Fakat 120 milyonluk büyük ikramiye bana çıkarsa diyen vatandaşlarımız biletlerini bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımızdan almalı” dedi.

-“MİLLİ PİYANGO UMUTLARINIZ KORSANLAR YÜZÜNDEN SUYA DÜŞMESİN”

Vatandaşın Milli Piyango biletlerini kayıtlı esnaftan alması gerektiğinin önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geliri düşenin, yeni evlat sahibi olacakların, okul kazanacakların, çocuğunu evlendireceklerin, kısacası tüm vatandaşın umut kapısı olan Milli Piyango ikramiye bu yıl 120 milyon TL. Herkesin iştahını kabartan bu rakam ve biletlere olan yoğun ilgi maalesef sahtekarların da iştahını kabartıyor. Korsan diye tabir ettiğimiz sahte bilet basan ve satanlara karşı vatandaşımız dikkatli olmalı. Korsan biletlere ikramiye isabet etmez. Etse de alan kişi parayı alamaz. Bu nedenle esnaf odasına kayıtlı ve bayilik ruhsatı olan esnafımızdan alınan biletler kaşe, damga gibi belirleyici özelliklere dikkat etmeli” diye konuştu.


 

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Anahtar Kelimeler:
TESKPiyangoSahte Bilet
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