TESK'ten kurban pazarlarında sahte para uyarısı
ANKARA- Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarının yoğunluğundan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara göz açtırılmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışlarının arttığı ve piyasanın hareketlendiği hayvan pazarlarında kalpazanlar ile dolandırıcılar yine iş başına geçebilir. Pandemiyi fırsat bilip denetim azlığı sebebiyle bu yıl daha çok bayram arifesinde bu yoğunluktan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemeli. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Denetimler zaman kaybedilmeden sıklaştırılmalı” dedi.
-“SAHTE PARAYI AYIRT ETMEK UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLMELİ”
-“GIDA VE GİYİM PAZARLARINDAKİ ESNAFIMIZ DA DİKKATLİ OLMALI”
Dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmemesi için herkesin sahte para konusunda bilinçlenmesinin şart olduğunu belirten Palandöken, “Hayvan pazarlarının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafımız da bayram yoğunluğunda sahte para ve altına karşı dikkatli olmalı. Pazar yerlerindeki zabıta ve güvenlik güçleri şüpheli hareketlerde bulunanları tespit ederek denetlemeli. Herkes sahte para ve altın konusunda bilinçlenmeli ki dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmesin” şeklinde konuştu.