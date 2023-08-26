

TESK'ten merdiven altı kırtasiye ürünü uyarısı





-“KIRTASİYECİ, SERVİSÇİ, KANTİNCİ ESNAFI EĞİTİM SEZONUNU BEKLİYOR”

- Başta deprem bölgesindeki kırtasiyeci esnafı olmak üzere yaşanan felaketten dolayı kırtasiyeci esnafının beklenen işi yapamadığını ifade eden“Daha pandeminin yaraları sarılmadan 11 ilimizi vuran deprem nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi nedeni ile kırtasiyeci esnafımız beklenen işi yapamadı. Başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarımız, 11 Eylül’de yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasını iple çekiyor. 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisi okula başlayacak. Bu yıl okul alışverişlerinden ortalama 70-80 milyar TL ciro bekleniyor” dedi.

Kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkârın okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

“Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere, servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafımız piyasada büyük bir hareketlilik bekliyor. Bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 70-80 milyar TL harcama yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

-“KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE ‘CE’ BELGESİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala bazı işletmelerin sezonluk kırtasiye ürünleri satmaya başladığına dikkati çeken Palandöken, “Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebilir. Bunun yaşanmaması için Perakende Yasası güncellenerek herkes kendi işini yapmalı. Çünkü en güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma vb. gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli. Vatandaşlarımız bu dönemde doğru ve güvenilir adres olan kırtasiyeci esnafımızdan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir” diye konuştu.