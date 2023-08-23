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TESK'ten sahte altın uyarısı geldi

TESK Başkanı Palandöken 'Altın güvenilir kuyumcu esnaftan alınır, sahte altınla gerçek esnafın esnafın özverisi suistimal ediliyor, altın ne ise odur, her yerde farklı fiyattan satılmaz'

23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:51
TESK'ten sahte altın uyarısı geldi

TESK'ten sahte altın uyarısı geldi



ANKARA- Mevsimsel olarak harmanların kalktığı, bazı sebze ve meyvelerin sonlandığı ve düğünlerin yapıldığı bir dönemde altına rağbetin arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir taraftan düğün salonları bir taraftan kır bahçeleri derken balo, mevlit, nişan gibi kutlamaların da artmasıyla beraber düğünlerin olmazsa olmazı altın meselesi yeniden gündemde. Ancak böyle dönemlerde gözü dönmüş sahtekarlar sahte altınları piyasaya sürerek hem vatandaşı hem de düğün sahibi mağdur ediyor. Bu sahtekarlar gerçek esnafın özverisini de suiistimal ediyor. Özellikle sanal ortamdan ve bilinmeyen yerlerden altın almak çok riskli. Altın, bildiğiniz güvendiğimiz mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Altın alınırken üzerinde ayarı, patenti ve TSE belgesi olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli” dedi.

-“ALTIN TÜM ZAMANLARIN TARİHİ ZİRVESİNDE SEYREDİYOR”

Altına olan talebin son 1 yıl içerisinde büyük oranda arttığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2022 yılının Ağustos ayı başlarında bin 16 lira olan gram altın şu anda bin 700 lira seyrinde gidiyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yıl içerisinde yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi. Fakat güvenli bir yatırım aracı olarak gördüğümüz altının sahteciliği de büyük bir oranda artmış durumda. Sahte altın en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görülüyor. Aslında büyük bir yardımlaşma örneğinin sergilendiği düğünlerde sahte altın vakasının olması hem düğün sahibini hem de misafirleri mahcup ediyor. Altının güvenilir yerden, güvenilir noktadan, tanıdığınız kuyumcudan alınmış olması bu tür olumsuzlukların önüne geçmiş olacak” diye konuştu. 

-“DÜNYADA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ALTIN SATIN ALIMINDA ÖN SIRADAYIZ”

Altın yatırımının ülkemizde albenisinin yüksek olduğuna vurgu yapan Palandöken, “Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Genellikle özel günlerde gram ve çeyrek altın çok fazla tercih ediliyor. Darphane’nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretimi geçen yılın ilk dört çeyreğine göre yüzde 400’ün üzerinde artarak 10 milyon adete yaklaştı. Ülkemizde 572 ton altın rezervi buluyor. Dünyada ise en fazla altın alan ülkeler arasında ilk 20 içerisinde yer alıyoruz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altın ticaretinde alırken ve satarken pişmanlık duymamak için rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli” şeklinde belirtti.

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