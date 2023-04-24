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TESK | Ticari araçlarda ÖTV indirimi ekonomiyi canlandıracak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ticari araçlardaki ÖTV indiriminin olumlu bir adım olduğunu belirterek "Ticari akaryakıt için de aynı müjdeyi bekliyoruz" dedi.

24 Nisan 2023 Pazartesi 15:26
TESK | Ticari araçlarda ÖTV indirimi ekonomiyi canlandıracak

TESK | Ticari araçlarda ÖTV indirimi ekonomiyi canlandıracak


ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV indirimi haberinin esnaf ve sanatkarlar camiası adına sevindirici olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Talebimiz üzerine ticari araçların değişimi için getirilen ÖTV indirimi esnaf ve sanatkarlar camiamız açısından olumlu. Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme” dedi.

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TESKPalandökenÖTV
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