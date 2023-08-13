Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TESK, UNICEF ile çocuk işçiliğe karşı mücadele ediyor

TESK ve UNICEF çocuk işçiliğinni önlenmesi için 5 yıldır sürdürdüğü iş birliğini yaptığı denetimlerle pekiştiriyor.

13 Ağustos 2023 Pazar 10:45
TESK, UNICEF ile çocuk işçiliğe karşı mücadele ediyor


TESK, UNICEF ile çocuk işçiliğe karşı mücadele ediyor

TESK-UNICEF işbirliği kapsamında 2018’den bu yana çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürdüklerini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK ve UNICEF arasındaki işbirliğinin temel amacı, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamaktır. Bu kapsamda kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde pilot eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

-“DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE NAKDİ DESTEK SAĞLANACAK”

Yeni dönemde Şubat 2023 depreminden etkilenen öğrencilere nakdi ve psikolojik destek sağlanacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çıraklara iş yeri temelli eğitim fırsatları sunan Konfederasyonumuza bağlı iş yerlerinin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla hızlı bir değerlendirme çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak deprem bölgesindeki iş yerlerindeki gençlere UNICEF aracılığı ile nakit artı müdahaleler ve iş yerlerinde psiko-sosyal destek ve sosyal etkinliklerle destek sağlayacak faaliyetler yeni dönem programımıza yer alacaktır” diye konuştu.

-“DİJİTALLEŞMENİN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ETKİLERİ ELE ALINIYOR”

Öte yandan gençlerin dijital dönüşümünü destekleyerek istihdam edilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Palandöken, “Günümüzde ve gelecekte etkisini çok daha fazla hissettirecek olan dijitalleşmenin mesleki eğitime olan etkilerini değerlendirerek buna yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimler sayesinde çırakların dijital becerilerini ve profesyonel gelişimlerini destekleyeceğiz. 

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİYLE MESLEK EDİNEN GENÇ SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de aracılığıyla programımızda yetiştirdiğimiz gençlerin istihdam edinmelerini sağlamak temel amacımızdır. Biz esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar İSG eğitimi almış ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TESKUNICEF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan’ın ilk ilaç fabrikasını Türk şirketi kuracak
Azerbaycan’ın ilk ilaç fabrikasını Türk şirketi kuracak
Narenciye ihracatında 2023 hedefi 1 milyar dolar
Narenciye ihracatında 2023 hedefi 1 milyar dolar
Hedef Yatırım Bankası BDDK’dan faaliyet iznini aldı
Hedef Yatırım Bankası BDDK’dan faaliyet iznini aldı
Figopara 2023 yılının ilk yarısında 7 kat büyüdü
Figopara 2023 yılının ilk yarısında 7 kat büyüdü
Bitcoin çıkış yolu arıyor
Bitcoin çıkış yolu arıyor
Eksun Gıda yılın ilk yarısında kârını yüzde 48 artırdı
Eksun Gıda yılın ilk yarısında kârını yüzde 48 artırdı
İstanbul taksicileri zam oranını beğenmedi, kontak kapatacak
İstanbul taksicileri zam oranını beğenmedi, kontak kapatacak
İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.5 zam geldi
İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.5 zam geldi
Karavan pazarı 20 milyar doları aştı
Karavan pazarı 20 milyar doları aştı
Taze incir ihracatı başladı | Ege incirine talep yağıyor
Taze incir ihracatı başladı | Ege incirine talep yağıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim