Tether ek rezervleri 3,3 milyar dolara ulaştı!

Tether’den istikrarlı tablo: Şirketin ek rezervleri 3,3 milyar dolara ulaştı!

Tether, sektörde attığı yenilikçi adımlarla istikrarlı ilerlemesini devam ediyor. Güvence Raporu’nda yer alan son verilere göre ek rezervlerini 850 milyon dolar artıran şirket, 3,3 milyar dolar ek rezerve ulaşarak kullanıcı güvenliği hususunda önemli bir başarıya imza attı.

Tether Holdings Limited, ilk beşte gösterilen küresel bağımsız kamu muhasebe firması BDO tarafından hazırlanan ve 2023 yılı 2. çeyreğine ilişkin verilere yer verilen güvence görüşünü yayımladı. İlgili tasdik, 30 Haziran 2023 itibarıyla tutulan varlıkları açıklayan Tether'in Konsolide Rezervler Raporu’nun (CRR) doğruluğunu bir kez daha teyit etti.

Tether, ek rezervlerini yaklaşık 850 milyon dolar artırdı

Tether şeffaflığa yönelik kamu taahhüdünü korurken ek rezervlerinde de yaklaşık 850 milyon dolarlık bir artış elde etti. İkinci çeyreğin sonunda ek rezerv hacmini yaklaşık 3,3 milyar dolara getiren Tether, istikrarlı seyrine devam ediyor. Bununla birlikte, rezervlerin şirketin kendi kârı olduğu vurgulanıyor. Bu sebeple, halihazırda edinilen kâr hissedarlara dağıtılmıyor. Şirket, bu oranın Tether’in tokenlar’ını desteklemek amacıyla tuttuğu yüzde 100 rezervin daha üzerinde olmasına özen gösteriyor.

Son dönemde bankacılık ve kripto endüstrisinde yaşanan sorunlar incelendiğinde, kullanıcıların büyük ölçüde yetersiz teminatlandırılmasının sistemin tamamını daha zayıf hâle getirdiği görülüyor. Doğru risk yönetimi kararları almanın ve topluluğuna özen göstermenin önemini vurgulayan Tether, varlıkların neredeyse yüzde 4’ünü rezervleri dahilinde tutuyor. Tether'in operasyonel kârı, Nisan 2023 - Haziran 2023 arasında 1 milyar doların üzerine çıkarken, bu tutar bir çeyrekte yüzde 30’luk önemli bir artışı ifade ediyor. Bununla birlikte, yatırımlarının yüzde 85’ini nakit ve nakit benzerlerinde tutan Tether’in, rezervler noktasında son derece likit durumda olduğu görülüyor.

“Şeffaflık, felsefemizin mihenk taşı oluşturuyor”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tether CTO'su Paolo Ardoino, “Şeffaflığa olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha tasdik eden rezerv onayı sebebiyle son derece gururluyum. Şeffaflık bizim için moda bir kelimenin ötesine geçiyor, felsefemizin mihenk taşı oluşturuyor. Açık iletişim ile güçlü mali durumların güven ve güvenilirliği beslediğine inanıyoruz. Özellikle bankacılık ve kripto endüstrisindeki başarısızlıkların olumsuzluklara neden olduğu böylesi bir yılda, bu anlayışın küresel topluluğun hak ettiği esas şey olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tether'in dolaşımdaki USDT token’ı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı”

Ayrıca uzun vadeli hedeflerinin teknolojinin ve hayal gücünün sınırlarını zorlayarak, küresel bir oyuncu olarak inovasyonu yönlendirmek olduğunu belirten Ardoino, “Rezerv tasdik sürecimizi her daim iyileştirerek, sektörde yeni standartlar belirlemeyi ve başkalarına da aynı yolu izlemeleri için ilham olmayı amaçlıyoruz. Kendimizi yolumuzda ilerlerken; hesap verebilirliği benimsemeye, risk yönetimi ile güvenliği geliştirmeye ve bu konuda örnek teşkil etmeye adıyoruz. Şeffaflığa odaklanarak, küresel finansal ekosistemdeki her katılımcının güven ve yenilikçilik üzerine inşa edilen alanda güvenle gezinebileceği bir geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple, bu çeyrekte Tether'in dolaşımdaki USDT token’ı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı.” diye ekledi.