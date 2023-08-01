Tezmaksan EMO Hannover Fuarı’nda CUBEBOX katılıyor

Tezmaksan EMO Hannover Fuarı’nda CUBEBOX ile göz dolduracak

Fuarda 20 ülkeye ihracatı gerçekleştirilen robotlu otomasyon sistemi CUBEBOX’ın en yeni versiyonlarını tanıtacak olan Tezmaksan, aynı zamanda dünyada sadece 5 ülkede üretilebilen 5 eksenli makineler için palet sistemini sektör profesyonelleri ile EMO Hannover Fuarı’nda buluşturacak.

Türkiye talaşlı imalat sanayine uzun yıllardır sunduğu üstün hizmetlerle liderlik eden Tezmaksan’ın yeni fuar durağı, 18-23 Eylül 2023 tarihleri arasında sanayi ve üretim teknolojileri arasındaki en önemli bağlantılardan biri olmaya devam eden EMO Hannover 2023 olacak. “Yenilikçi Üretim” başlığı altında ziyaretçilerine teknoloji, strateji ve organizasyondaki en son trendleri sunulacağı fuarda bugüne dek 20 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği robotlu otomasyon sistemi CUBEBOX’ın en yeni versiyonlarını tanıtacak olan Tezmaksan, bunun yanı sıra dünyada sadece 5 ülkede üretilebilen 5 eksenli makineler için palet sistemini katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Tezmaksan’ın tüm Avrupa’ya açılan kapısı EMO Hannover olacak

Dünyanın önde gelen üretim teknolojisi ticaret fuarı ve sektördeki en önemli etkinliği olan EMO Hannover’de yer almanın kendileri açısından önemine değinen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Üretimde modernizasyon süreçlerinin arkasındaki aktif güçlerden biri olmayı görev edinen EMO Hannover, sektörümüzün her alanında ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarını sunmak ve ana gelişim trendlerini göstermek için büyük öneme sahip. Bunun yanı sıra fuarın bu yılki ‘Yenilikçi Üretim’ başlığı da günümüz sanayisinin ihtiyacı olan önceliği ön plana çıkarıyor. Bugün son model makineleri kullanarak bir şekilde üretim yapabilirsiniz fakat bunu yenilikçi metotlar ve geleceği bütünüyle değiştirecek teknolojilerle yapmadığınız sürece rekabette geri kalırsınız. Bu noktada EMO Hannover’in katılımcılarıyla buluşturacağı teknolojiler özellikle ülkemiz sanayicisinin kendi potansiyelini daha ileri taşıması konusunda tetikleyici güç görevini üstlenecek. EMO Hannover bizim için tüm Avrupa ülkelerine açılan kapımız olacak” dedi.

Sanayide yerlileşmenin gücü Tezmaksan ile Avrupa’ya taşınıyor

Talaşlı imalat sektörünün üretim gücüne sunduğu katkıyla operasyonel süreçlerde zaman ve maliyet avantajı sunan CUBEBOX’ın ile geçtiğimiz yıldan Avrupa kıtasında önemli pazar alanlarına ulaştıklarını belirten Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: “Talaşlı imalat sektöründe 40 yılı aşkın süredir çalışarak üretiyor, Ar-Ge yaparak yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yerlileşme ve üreterek büyüme hamlesine uygun geliştirdiğimiz CUBEBOX’ın dünyada ilgi görmesi bizim için büyük onurdur. Makine beslemesinde operatör ihtiyacını minimum düzeye indirmesi ve duruş olmadan çalışabilir bir sistem sunması CUBEBOX’ın özellikle gece vardiyalarında yüzde 50 verim sunmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra standart yapısı sayesinde tüm CNC tezgahlara uyum göstermesi ve firmaya özel robot sistemlerinden yüzde 20 daha ucuz olması da sistemimizin dünya çapında kullanılmasına katkı veriyor. Bu yıl içinde Sivas’ta açacağımız yeni fabrikamız sayesinde de önümüzdeki üç yıl sonunda 10 milyon dolar ihracat hedefimiz bulunuyor. Yer aldığımız fuarlardaki iş birliklerimiz sayesinde bunu başarıp ülkemizin sanayiye değer katan gücünü tüm dünyaya kanıtlayacağız. Sistemimizi buluşturduğumuz her yeni ülke, başta Türkiye sanayisi olmak üzere ülkemizin üretim gücüne katkı Tezmaksan’ın başarısıdır.”

CUBEBOX ile duruş olmadan çalışabilir bir sistem ve nitelikli üretim

Zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayarak işletmelerin üretim verimliliğini artıran CUBEBOX, makine beslemesinde operatör ihtiyacını minimum düzeye indiren, duruş olmadan çalışabilir bir sistem sunuyor. Sistemin çalışma prensibiyle özellikle gece vardiyalarında yüzde 50 verim alınabiliyor. Bunun yanı sıra standart yapısı sayesinde tüm CNC tezgahlara uyum gösteren CUBEBOX, firmaya özel robot sistemlerinden yüzde 20 daha ucuz olup sadece bir günde devreye alınıyor. Ayrıca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duyulmadan parça değişimi yapılabiliyor. Her tür kontrol ünitesi ve robot markasına uyumlu olan sistemin esnek yapısı, fabrika içerisinde makineden makineye kolayca taşınabilmesine fırsat tanıyor. Palet değiştirme özelliğine de sahip olan bu sistem, robot makine ile birlikte çalışırken operatörde magazini doldurup boşaltabiliyor.