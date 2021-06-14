Tezmaksan’ın “Teknoloji Kiralama” modeliyle verimlilik artıyor

Fırsat maliyeti oluşturmanın yolu makine kiralamadan geçiyor

Türkiye, sürdürülebilir büyümesini gerçekleştirmek, iç ve dış pazarda fırsat maliyeti oluşturarak rekabet gücünü arttırmak için yeni makine parkuruna sahip sanayicilere ihtiyaç duyuyor. Oldukça maliyetli ve zahmetli olan bu süreç için Tezmaksan’ın alanında bir ilk olan kiralama sitemi, şirketlere finansal anlamda destek sağlıyor, tezgâhların bakım, servis, arıza sorumlulukları üreticiden çıkıyor, verimlilik artıyor. Tezmaksan’ın bu yenilikçi modeli kapsamında hâlihazırda yaklaşık 200 makine üretime destek vermeye başladı.

Talaşlı imalat sanayisine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren, Türkiye’nin lider Avrupa’nın ise beşinci büyük markası Tezmaksan, yenilikçi konseptleriyle sektöre öncülük ediyor. İşletmelerin giderlerini düşürme ve bünyesindeki teknolojileri daha sık yenileyebilme fırsatı sağlayan Tezmaksan’ın “teknoloji kiralama” modeli, sanayiciye birçok konuda fayda sunuyor.

“Müşterilerimizin bilinçli seçim yapmasına katkı sağlıyoruz”

Tezmaksan’ın makine kiralama finansman modeli hakkında açıklamalar yapan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Kiralama sistemi ilk olarak 1800’li yılların sonunda posta arabalarının kiralanmasıyla ortaya çıkmış. O zamanlar posta şirketi sahiplerinin sorduğu soru ‘Bu hizmeti verebilmem için posta arabası almam şart mı?’ olurken, bugün de biz müşterilerimize aynı soruyu soruyoruz. Bir teknolojiye sahip olmanız mı önemli, yoksa o teknolojiyi size daha iyi imkânlarla sunabilen bir iş ortağına sahip olabilmek mi? Tezmaksan olarak özellikle uluslararası piyasada rekabet eden müşterilerimizle tecrübemizi ve teknolojilerimizi paylaşıyoruz. Yaptıkları işe göre tezgâhı belirleyip, ihtiyacı olabilecek opsiyonları ekleyip, ihtiyacı olmayanları çıkararak daha bilinçli seçim yapmalarına katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin işi üretmek, bizim işimiz de takım tezgâhı teknolojilerini takip etmek. Dolayısıyla yarattığımız sinerji ile müşterilerimizin üretim güçlerini artırıyoruz” dedi.

Yaklaşık 200 kiralık makine üretime destek oluyor

Kiralamanın bir hizmet unsuru olduğuna değinen Hakan Aydoğdu, Tezmaksan’ın 40 yıllık tecrübesi sayesinde bu hizmeti sağlayabildiklerini aktardı. Halihazırda yaklaşık 200 kiralık makineyle üretime destek verdiklerini kaydeden Aydoğdu, “Teknoloji kiralama modelimizle tezgahların bakım, servis, arıza sorumluluklarını biz üstleniyoruz. 6 ayda bir düzenli bakım yaptığımız müşterilerin tezgâhlarındaki duruş ve buna bağlı üretim kayıplarını oldukça azalttık. Öte yandan Türkiye’de birçok işletme maalesef fırsat maliyeti konusunu yok sayıyor. Tezgah alımında peşin para kullandığınızda nakit varlık azalıyor, kredi kullandığınızda ise borçluluk artıyor. Halbuki sermayenizi geri dönüşü 8-10 yıl sürebilecek bir tezgaha bağlamak yerine, örneğin ham madde alımında kullandığınız zaman hem daha fazla indirim alabiliyorsunuz hem de bu yatırımın geri dönüşü çok daha kısa oluyor. Buna da ekonomide fırsat maliyeti diyoruz. Ayrıca kiralamayı tercih eden müşteriler, projeye özel kiralama yaparken proje fiyatlaması da sağlıklı hesaplanmış oluyor. Kira faturalarının tamamı da gider olarak gösterilebiliyor” diye konuştu.

Kiralamada lider sektörler Türkiye ihracatının baş aktörleri

12 aydan başlayarak 84 aya kadar kiralama hizmeti verdiklerini dile getiren Aydoğdu, 2015 yılında yola çıkarken 5 yıllık plan yaptıklarını söyledi. Sonrasında Tezmaksan tecrübesi ve kurumsal hafızasının devreye girdiğini kaydeden Aydoğdu, şöyle devam etti: “ERP sistemindeki verileri inceledik, analiz ettik ve maliyetlerimizi çok da artırmadan hesaplamalarımızı yaptık. Geldiğimiz noktada baştan ne hesapladıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Tezmaksan ürünlerinin yanı sıra müşterilerimizin ihtiyacı olan diğer teknolojileri de zamanla hizmet alanımıza ekleyeceğiz. Portföyümüz Türkiye’nin üretim sektörüyle paralel ilerliyor. Müşterilerimizin çoğunu Türkiye ihracatını son yıllarda sırtlayan otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makine-yedek parça üretimi, kalıp sektörleri oluşturuyor.”

“Müşterilerimizin sadece üretimlerine konsantre olmalarını sağlıyoruz”

Türkiye’de sahiplenme kültürünün benimsendiğine dikkat çeken Aydoğdu, ülke olarak bu konuda gidilecek çok yol olduğunun altını çizdi. Aydoğdu, sözlerini şöyle noktaladı: “Ülkemizde takım tezgahları sektöründe tezgah parkurunun yaş ortalaması 18-20, Avrupa’da ise bu ortalama 8-10 bandında. Verimliliğimizi artırmak istiyorsak makine parkurumuzu yenilememiz gerekiyor. Bu konuda da doğru tezgah seçimi, uygun finansman ve satış sonrası hizmetler açısından en uygun yöntem kiralama görünüyor. Büyük işletmeler dahil tezgahların düzenli bakımları maalesef yapılmıyor. Halbuki otomobil gibi tezgahların da bakımlarının belli aralıklarla yapması gerekiyor ki en yoğun zamanınızda sizi yolda bırakmasın. Bütün bu işleri Tezmaksan teknoloji kiralama çatısı altında yapıp, müşterilerimizin sadece üretimlerine konsantre olmalarını sağlıyoruz.”