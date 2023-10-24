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Thomson Investment, Türkiye'ye yatırımlarını açıklıyor

David Kohen liderliğindeki Thomson Investment, Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal etkisini artırmak için adımlar atmaya devam ediyor.

24 Ekim 2023 Salı 21:03
Thomson Investment, Türkiye'ye yatırımlarını açıklıyor







Thomson Investment, Türkiye'de geleceğe yönelik yatırımlarını açıklıyor


Thomson Investment, Türkiye'deki faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam ediyor ve büyüme hedeflerine odaklanıyor. David Kohen liderliğindeki şirket, Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal etkisini artırmak için adımlar atmaya devam ediyor.

David Kohen, şunları dile getirdi: "Türkiye'de elde ettiğimiz başarıları daha da büyütmek istiyoruz. Thomson Investment olarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve toplumun refahına olan taahhüdümüzü sürdürme kararlılığını koruyoruz. Türk halkı ile birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

David Kohen, geleceğe dair şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye, dinamik ekonomisi, zengin kültürel mirası ve büyüme potansiyeli ile büyüleyici bir ülke. Thomson Investment olarak Türkiye'de geleceğe yönelik büyük bir potansiyel görüyoruz ve bu ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama taahhüdümüzü daha da derinleştiriyoruz."

Kohen, Türkiye'deki yatırım stratejilerini de paylaştı: "Gelecekteki yatırımlarımızı, Türkiye'nin tarım sektörünü desteklemek, sağlık hizmetlerini geliştirmek ve yerel iş dünyasını desteklemek amacıyla şekillendireceğiz. Bu, hem Türk tüketicilere daha fazla fırsat sunmayı hem de yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen bir yaklaşımın bir parçasıdır."

Kohen, "Thomson Investment olarak iş yapış tarzımızı sosyal sorumluluk ilkeleriyle bütünleştiriyoruz. Türkiye'deki yatırımlarımız, eğitim, sağlık, çevre ve toplumun diğer önemli alanlarına odaklanarak, topluma fayda sağlama taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Türkiye'deki yerel topluluklarla işbirliği içinde olacak ve Türk toplumu için olumlu bir etki yaratmayı hedefleyeceğiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Thomson Investment
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