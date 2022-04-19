THY ile 'Huzura Doğru' | Yüzde 190 Zam için ilginç savunma





Hayat pahalılığı ve enflasyonun pençesi altında inleyen dar gelirli emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapamayan iktidar, kendi yandaşlarının aldığı ballı maaş ve ödemelere oldukça cömert. Ramazan öncesi günlerce bayram ikramiyesine zam yapılacak havası estiren yandaş gazetelerin haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından bugün yalanlanırken, AKP yandaşlarının doldurulduğu kamu kurumlarındaki yönetim kurulları üyelerine ödemelere yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapılıyor.

Türk Hava Yolları (THY), huzur hakkına yapıldığı öne sürülen yüzde 190 zam hakkında yaptığı açıklamada, ''Kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır" denildi.



Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerinde "kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımların eski seviyesine ve bugünün koşullarına uygun bir noktaya taşındığı" ileri sürüldü.

2020 YILINDA HUZUR HAKKI YÜZDE 50 İNDİRİM KARARI

THY Basın Müşavirliğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı haber mecralarında Yönetim Kurulu üyelerimizin huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Türk Hava Yollarının pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı almıştır.

Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır.