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THY seferleri başlamadan ertelendi | Bilet alanlar bu tarihlere dikkat

Türkiye yeni normalleşme sürecinde Türk Hava Yolları sefer tarihlerini açıkladıktan hemen sonra erteleme geldi. Bilet alanlar, rezervasyon yaptıranlar aman dikkat

20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:01
THY seferleri başlamadan ertelendi | Bilet alanlar bu tarihlere dikkat

THY seferleri başlamadan ertelendi | Bilet alanlar bu tarihlere dikkat



Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı seferlerini durduran Türk Hava Yolları'nın açıkladığı uçuş tarihleri konusunda erteleme duyurusu geldi. 


Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda iç ve dış hat olmak üzere tüm seferler daha önce durdurulmuştu. Bu kapsamda tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yeni bir kararla uçuşların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 4 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” denildi.

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ThyErteleme
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