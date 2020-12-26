Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ildeki bakkallara dijital eğitim

Ticaret Bakanlığı, Coca-Cola Türkiye ile işbirliğinde pandemi döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri yeni bir proje başlattı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:59
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ildeki bakkallara dijital eğitim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ildeki bakkallara dijital eğitim

Bakkalımla El Ele  projesi ile 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten, müşteri ilişkisine, dijital pazarlamadan, reklam ve sosyal medya kadar kadar eğitimler verilecek.  

Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı “Sanal Ticaret Akademisi” nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer belirli illerde gezici TIR'larile proje tanıtılacak. 

Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla aktarıldığı eğitimleri başarılı başarılı bakkallara “En Dijital Bakkal” sertifikası verilecek. Eğitimlere “https://akademi.ticaret.gov.tr” adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitlendirilecek dağıtılacak.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla 81 ilde faaliyet gösteren tüm bakkal esnafını söz konusu ücretsiz eğitime ve dijital dönüşüme davet eden mektup gönderildi. 

- Bakan Pekcan : " Bakkal Esnafımızı Güçlendirmeyi Amaçlıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın  üretimleri ve  istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Günümüz dünyasında geleneksel yöntemle yapılan ticaretin yerini elektronik ticaret anlayışına bıraktığını ifade eden Pekcan, esnaf ve sanatkarların varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirebilmeleri ve değişen ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için yenilikleri takip ederek gerekli dönüşümü sağlamalarının oldukça önem arz ettiğini kaydetti.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye’de geçen yılın ilk altı ayında 55,9 milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında %64 artışla 91,7 Milyar TL seviyesine yükselmiştir.

Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişlerinin önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. Elektronik ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm uyum sağlayarak fırsata çevirebilir.

Biz de Bakanlık olarak hayata geçirdiğimizBakkalımla El Ele Projesiyle bakkal esnafımızıelektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimizle bakkallarımızın dijital dönüşümlerini sağlayarak, bulunduğu sokağın dışında, internet üzerinden de satış yapmalarını,  farklı yöntemlerle satışlarını artırmalarını, böylelikle hem daha fazla müşteriye ulaşmalarını hem de gelirlerini yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.Öte yandan esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek.”

Dijitalleşme İle Ticari Faaliyetler Verimli Hale Gelecek

Pandemi döneminde işleri olumsuz yönde etkilenen esnafın yanında olduklarını ifade eden Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır  “Coca-Cola Türkiye olarak pandemi döneminden en çok etkilenen iş kollarından yeme-içme sektörüne destek olmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz. İşletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü olmak, pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için tanıtım ve çeşitli kampanyalarla iş ortaklarımızın yanında olduk. Şimdi de Ticaret Bakanlığımız ile beraber bakkal esnafımıza pandemi sonrası değişen pazar koşullarında rekabet gücünü artırmak ve ticari faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla eğitim desteğinde bulunacağız” diye konuştu. 

Bakkalların perakende sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başarır sözlerini “Bakkallarımıza, dijital dünyaya uyum sağlamaları ve müşteri yönetimi konusunda eğitimler hazırladık. Bu eğitimlerle birlikte, bakkalların yeni iş modellerine daha hızlı adapte olarak, ticari faaliyetlerini daha verimli hale getirebileceklerine inanıyoruz” diye sürdürdü. 

Anahtar Kelimeler:
Dijital Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programına rekor başvuru
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programına rekor başvuru
Vatandaşın KVKK talebine 30 günde cevap vermeyenlere inceleme
Vatandaşın KVKK talebine 30 günde cevap vermeyenlere inceleme
Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi
Arıcılık Yapanlara Devlet Hibesi
Kenevir elyafı ürünler yakında mağazalarda
Kenevir elyafı ürünler yakında mağazalarda
Kendi işini kurmak isteyenler için iş önerileri
Kendi işini kurmak isteyenler için iş önerileri
Konut fiyatlarında salgın etkisi | İstanbul, Ankara ve İzmir’de daire fiyatları
Konut fiyatlarında salgın etkisi | İstanbul, Ankara ve İzmir’de daire fiyatları
Joom nedir? Joom Türkiye'den güvenilir satıcılar arıyor
Joom nedir? Joom Türkiye'den güvenilir satıcılar arıyor
Yeni Yıl Şıklığı LC Waikiki’de
Yeni Yıl Şıklığı LC Waikiki’de
Bayer Gebze Fabrikası’nın Sıfır Atık Projesine Ödül
Bayer Gebze Fabrikası’nın Sıfır Atık Projesine Ödül
İş-yaşam dengesinde şampiyon ilaç sektörü
İş-yaşam dengesinde şampiyon ilaç sektörü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim