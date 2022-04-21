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TİGEM tarlalarının ihalesinden çiftçinin haberi olmadı

Gıda krizi geniş yoksul kesimleri tehdit ederken, TİGEM elindeki toprakları çiftçi yerine tüccarlara kiraya vermeyi tercih etti.

21 Nisan 2022 Perşembe 10:32
TİGEM tarlalarının ihalesinden çiftçinin haberi olmadı

TİGEM tarlalarının ihalesinden çiftçinin haberi olmadı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Adana’da ikinci ürün ekilişi için kiraya verilecek arazilerin resmi duyurusunu çiftçiler ve çiftçi örgütleri yerine sanayi ve ticaret odalarına yaptı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Bu arazileri çiftçi ekmeyecek mi? Nedir amacınız? Bir gram bile olsa çiftçiyi ve tarımı düşünmedikleri çok açık” diyerek tepki gösterdi.

TİGEM, Adana’da 4 bin 608 dekarlık sulanabilir araziyi 1 milyon 382 bin liralık tahmini bedelle kiralamak için ihaleye çıkardı.

TİGEM’in duyuruyu, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, çiftçi birlikleri yerine Adana, Osmaniye, Mersin, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlığı’na yapması tepki çekti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru sosyal medya hesabından, “Adana’da TİGEM arazilerinin 2. ürün ekilişi için kiraya verileceği duyurusu yapılıyor ama yazının dağıtım yerleri sadece sanayi ve ticaret odaları. Bu arazileri çiftçiler ekmeyecek mi? Çiftçilerin bağlı olduğu kuruluşlara neden duyuru yapılmıyor? Ziraat odaları nerede?” açıklamasını yaptı.

"AMAÇ ARAZİLERİ BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEK"

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut da, “TİGEM her yıl aynı şeyi yapıyor. Kendi sitesinden ihale duyurusunu yayınlıyor ancak her an bakmak mümkün olmuyor. Bu duyuruyu sanayi ve ticaret odaları başkanlarına ayrıca mail olarak yollamışlar. Buradaki amaç arazileri birilerine peşkeş çekmek” dedi.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

TİGEM arazilerinin kiralanmasıyla ilgili resmi duyurunun çiftçi birlik, örgüt ve meslek odaları yerine sanayi ve ticaret odalarına gönderilmesini sert sözlerle eleştiren CHP'li Ayhan Barut, şöyle konuştu:

“TİGEM arazilerinin ikinci ürün ekilişi için kiraya verileceği duyuruyu resmi yazıyla Kahramanmaraş'tan Mersin'e kadar tüm sanayi ve ticaret odalarına gönderdiler. Bir tek çiftçiye haber vermediler. Bölgemizdeki çiftçi ve ziraat odalarına, ziraat mühendisleri odalarımıza zahmet edip bu duyuruyu göndermediler. Ne hazin değil mi? Bu arazileri çiftçi ekmeyecek mi? Nedir amacınız? Bir gram bile olsa çiftçiyi ve tarımı düşünmedikleri çok açık. Size yazıklar olsun."

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TİGEMTigem AdanaTigem Ihale
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