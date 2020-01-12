

TİM ilk yurt dışı temsilcilik ofisini KKTC'de açtı





TİM, inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaret alanlarındaki tecrübelerini aktarmak ve birlikte eğitim çalışmaları yürütmek üzere ilk Yurt Dışı Temsilcilik Ofisi’ni Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğiyle Lefkoşa’da hizmete açtı.

Açılış töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dış Ticaret Mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden, inovasyon, Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-İhracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalar gibi birçok konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ve İhracatçı Birlikleri’nin 83 yıllık ihracat tecrübesini Kuzey Kıbrıs’a taşıyacağız” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 85 bin mal ve 5 bin hizmet olmak üzere 90 bin ihracatçısıyla Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatın geliştirilmesine yönelik adımlarına devam ediyor. TİM’in, KKTC ihracatının geliştirilmesine yönelik Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile imzaladığı iş birliği anlaşması çerçevesinde KTSO bünyesinde TİM KKTC Ofisi, Lefkoşa’da faaliyete başladı. TİM KKTC Ofisi’nin açılışı ve TİM ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası İş Birliği Protokolü imza törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, TİM Başkanı İsmail Gülle, İhracatçı Birlik Başkanları ve Kuzey Kıbrıs Türk iş dünyasından çok sayıda sanayici ile ihracatçı katıldı.

Açılış töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, iki kardeş ülke arasında bölgesel ticaretin geliştirilmesi adına; hayati bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası çatısı altında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ve İhracatçı Birlikleri’nin 83 yıllık ihracat tecrübesini Kıbrıs’a taşıyacaklarını aktaran İsmail Gülle, “Dış Ticaret Mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden, inovasyon, Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-İhracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalara kadar biriktirmiş olduğumuz know-how’ı, Kıbrıslı soydaşlarımızla, iş dünyamızla daha da ileriye taşımak için buradayız. İki kardeş ülkenin ticaretini daha da ileriye götürecek, Kıbrıs Türk Sanayi ve Ticaret Dünyası ile ilişkilerimizi daha da derinleştirecek, konjonktür doğrultusunda değişen şartların ötesine geçecek, üretimde, sanayide ve sınır ötesi ticarette sürdürülebilir yarınlara beraber yürüyeceğiz” dedi.

TİM KKTC Ofisi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Gülle, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefine ulaşmanın tek yolunun inovasyon, Ar-Ge, teknoloji transferi, markalaşma ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek yani yüksek katma değer üretmekten geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bu anlamda 4 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Programımızı KTSO ortaklığında, TİM KKTC Ofisi’nde faaliyete geçiriyoruz. Bu çalışmalardaki en önemli destekçimiz TEB ile iş birliği içerisinde 5 yıldır girişimcilik ekosistemini Türkiye geneline yaymaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 10 ilimizdeki TİM-TEB Girişim Evlerimizde 900’den fazla girişimcimizi yetiştirdik. Bu ekosistemin Kıbrıs’ta da oluşturulması adına, tüm bu tecrübelerimizi buraya aktarmaya hazırız.”

“Eximbank’ı Kıbrıs’a getirmeye çalışacağız”

Düzenledikleri yeni nesil ticaret heyetlerini, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden İsmail Gülle, “Bugünden itibaren KKTC ofisimiz de,bu heyetler için çalışmalarını genişletecek; Kıbrıslı firmalarımızın, ticaret heyetlerimize dahil edilmesini sağlayacak. Bunlarla birlikte; Türkiye’de yürürlükte olan, dahilde işleme rejimi, ihracatta KDV alacakları, ihraç kayıtlı satış, Sözleşmeli Tarım destekleri ve tarım ihracatının desteklenmesi gibi, tüm mevzuatsal altyapı konusunda, TİM’in tecrübeleri, TİM KKTC Ofisi tarafından Kıbrıslı ihracatçılarımızla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile paylaşılacak. Ayrıca, Eximbank’ın faaliyetlerini buraya da taşımak adına çalışmalarımızı genişleteceğiz. E-İhracat, ürün-sektör raporları, kağıtsız ihracat gibi dijital dönüşüm uygulamaları; bunları hepsi adım adım, Kuzey Kıbrıslı dostlarımızın bilgilerine sunulacak” dedi.

TİM’in ulusal ve uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara imza attığına ve bu organizasyonlarda Kıbrıslı ihracatçıları da paydaş olarak görmek istediklerini vurgulayan Gülle, “Bu vesileyle bir müjdeyi de burada vermek istiyorum. 8. yılına giren İnovasyon Haftası’nda ve Tasarım Haftası’nda Kıbrıslı firmalarımız, dostlarımız, bu yıl onur konuklarımız olacaklar” diye konuştu.

KKTC’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Katkı Sağlanacak

TİM’in KKTC Ofisi’nde KKTC İhracatında yeni açılımlar sağlayacak olan mevzuatların geliştirilmesine yönelik know-how aktarımı yapılması sağlanacak. KKTC’de İhracatın finansmanına yönelik imkanların artırılması için ortak çalışmalar yapılacak. Çalıştay, konferans, seminer, ortak komite, teknik heyet ziyaretleri, bilgi paylaşımları aracılığıyla mutabakata varılmış alanlarda ortak proje ve faaliyetler düzenlenecek. KKTC ve Türkiye’den ihracatçılar arasında işbirlikleri oluşturulması amacıyla diyalog kanalı oluşturulacak. Taraflarca mutabık kalınan devlet kurum ve kuruluşları nezdinde girişimleri gerektiren ekonomiye yeni ihracatçı kazandırılması, genç girişimciler yetiştirilmesi, inovasyona yönelik farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim ve mentorluk bazlı çalışmalarda, TİM tarafından bilgilendirme desteği sağlanacak. TİM ayrıca, ticaretin dijitalleşmesi ve e-ticaret konusunda KTSO’ya teknik ve eğitim desteği verecek. KKTC’de katma değer, teknoloji ve rekabet edebilirlik seviyesi yüksek, ihracatı yapılabilecek yatırım alanları tespit edilecek. Türk ihracatçılarının örgütlendirilmesi, Türk ihracatının arttırılması ve Türk ürünlerinin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla KTSO tarafından duyuru/tanıtım/reklam çalışmaları yapılacak.