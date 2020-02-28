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TİM ödül törenini erteledi | Türkiye yasta

Suriye'de 33 askerimizin kalleş bir saldırı sonucu şehit edilmesinin ardından iş ve sanat dünyasında yapılması planlanan çok sayıda etkinlik iptal edildi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:55
TİM ödül törenini erteledi | Türkiye yasta

TİM ödül törenini erteledi | Türkiye yasta

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Suriye'de 33 askerimizin şehit edildiği kalleş saldırının ardından bir açıklama yaptı. TİM'in açıklaması şöyle:


İdlib’te gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günde, 29 Şubat Cumartesi (Yarın) günü Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz “TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni”ni ileriye bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız.

Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın.

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TİMTim ödül Töreni
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