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Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Avrasya bölgesinin en önemli fuarlarından olma özelliği taşıyan Tiny Home Show ve Karavan Show Euraisa Fuarı'nda bu yıl, 1 Milyar Türk lirası civarında ticaret hacminin yakalanacağı hedefleniyor.

01 Ağustos 2023 Salı 13:46
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor

BİFAŞ Fuarcılık organizatörlüğünde 27 Eylül- 1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak; sektöründe Türkiye’nin tek fuarı olan 2. Modüler Mobil Prefabrik Ev ve Yapıları Fuarı- TINY HOME SHOW ile 2. Kamp, Karavan ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı-KARAVAN SHOW EURASIA düzenlenecek.

ULUSLARARASI TANITIM FUARLARI İLE HEDEF İHRACAT

Türkiye’de ilk kez BİFAŞ çatısı altında organize edilen TINY HOME SHOW, yurtiçi ve yurtdışından modüler-mobil ev sektörünün en prestijli firmalarını ve üreticilerini bir araya getirecek.

15.000 m2’lik alanda 150’nin üzerinde firma ve 250’yi aşkın markanın katılımı ile gerçekleşecek olan fuarlar; Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 40 bine yakın profesyonel alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Eş zamanlı fuarlar bu kapsamda, 50 hedef ülke ve bölgeden binlerce yabancı alıcıyı katılımcıları ile bir araya getirerek ihracat için eşsiz fırsatlar sunacak.

Sektöre ilişkin ekonomik verileri ve son gelişmeleri değerlendirmek üzere sizi BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ile bir araya getirmeyi çok isteriz. 

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Tiny Home ShowBİFAŞ FuarcılıkFuarFuarı
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