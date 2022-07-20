Tırtıl Trakya'yı esir aldı

ÇİFTÇİ DRONLA İLAÇLAMA İSTİYOR

Trakyalı çiftçiler uzun zamandır seslerini Tarım ve Orman Bakanlığı'na duyurmaya çalışıyor. Trakya'da ayçiçeği tarlalarında oluşan tırtıl zararlısı için ilaçlama talep eden çiftçiler kaderleriyle başbaşa bırakıldı. Tırtıl için ayçiçeğinin ilaçlanması gerektiği ve bunun çiftçi imkanlarıyla değil dron ile geniş bir tarım alanının ilaçlanmasını talep ediyorlar. Buna rağmen bakanlıktan çayır tırtılına karşı gerek yer aletleri gerek İHA'larla etkin mücadele yapıldığına dair açıklama geldi.

Trakya’da çiftçilerin korkulu rüyası olan “çayır tırtılı” istilasıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, rekolte kaybı beklenmediğini duyurdu. Öte yandan tırtılın Çatalca'da da görüldüğü bildirildi. Gerekli ve zamanında mücadele yapılmazsa ayçiçeğinde rekolte kaybı meydana gelebilir.

