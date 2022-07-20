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Tırtıl Trakya'yı esir aldı

Trakya bölgesi ayçiçeğinde tırtıl istilası yaşanıyor. Çiftçi dronla ilaçlama talep ederek yoksa ürünlerde rekolte kaybı yaşanacağını belirtirken Tarım ve Orman Bakanlığı rekolte kaybı olmayacak açıklaması yaptı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:51
Tırtıl Trakya'yı esir aldı

ÇİFTÇİ DRONLA İLAÇLAMA İSTİYOR

Trakyalı çiftçiler uzun zamandır seslerini Tarım ve Orman Bakanlığı'na duyurmaya çalışıyor. Trakya'da ayçiçeği tarlalarında oluşan tırtıl zararlısı için ilaçlama talep eden çiftçiler kaderleriyle başbaşa bırakıldı. Tırtıl için ayçiçeğinin ilaçlanması gerektiği ve bunun çiftçi imkanlarıyla değil dron ile geniş bir tarım alanının ilaçlanmasını talep ediyorlar. Buna rağmen bakanlıktan çayır tırtılına karşı gerek yer aletleri gerek İHA'larla etkin mücadele yapıldığına dair açıklama geldi. 
Trakya’da çiftçilerin korkulu rüyası olan “çayır tırtılı” istilasıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, rekolte kaybı beklenmediğini duyurdu. Öte yandan tırtılın Çatalca'da da görüldüğü bildirildi. Gerekli ve zamanında mücadele yapılmazsa ayçiçeğinde rekolte kaybı meydana gelebilir. 
 

ÖNGÖRÜ 2.5 MİLYON TON


Bakanlık açıklamasında Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde 61 ilde ayçiçeği yetiştiriciliği yapıldığı belirtilerek, “Sınırlı alanlarda görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı’ kaynaklı önemli bir rekolte kaybı beklenmemektedir. Ayçiçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 üretim artışı ile 2 milyon 550 bin ton rekolte öngörülmektedir” denildi.

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