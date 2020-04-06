Tiryaki Agro’dan sağlık çalışanlarının evine 95 ton yardım götürdü



Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 kabusuna karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ölümcül virüse karşı hayatı pahasına mücadele veren sağlık çalışanlarına, kamuoyunun verdiği moral desteğe, ülkemizin önde gelen şirketleri de katıldı. Türkiye’nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşın, mücadelenin en ön safında yer alan sağlık personelleri ve sokağa çıkma kısıtları bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara teslim edilmek

üzere 6 ayrı şehrin valiliklerine erzak desteği yaptı.Gaziantep, Çorum, Mersin, Giresun, Bandırma ve Muş olarak belirlenen şehirlerin valiliklerine toplam 95 ton bulgur, pirinç, mercimek ve nohut teslim edildi.

Salgın hastalık nedeniyle Türkiye’nin geçirdiği bu zorlu süreçte ülkece çok güzel bir dayanışma gösterildiğini ifade eden Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Değerlerini ve enerjisini bu topraklardan, bu toprakların güzel insanlarından alan bir şirket olarak biz de bu zorlu sürece katkı sunmayı kendimize görev biliyoruz. Dileğimiz, bu salgının en kısa sürede durdurulması, tedavisi süren vatandaşlarımızın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır” dedi.