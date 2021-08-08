Tişört Satarak İnternetten Para Kazanmak

İnsanların en çok kullandıkları ürünlerin başında giyecek ürünleri gelmekte. Özellikle yaz aylarında da tişört kullanımı had safhaya ulaşmakta. Eskiden kaliteli tişört almak isteyen kişiler artık kalite yerine daha ilgi çekici tişörtler giymeyi tercih ediyorlar. Bunun sebebi ise bir tişörtün zaten taş çatlasa iki yıl içinde özelliğini kaybetmesi. Bir de buna kullan at çılgınlığı da eklenince tişört satışları oldukça fazla oluyor. Bu yazımızda sizlere tişört satarak internetten para kazanmak ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Evde Tişört Baskısı Yapmak

Evde tişört baskısı yapmak tişört satışı konusunda son derece önem taşıyor. Çünkü tişörtlerin üzerine hangi resimlerin ya da yazıların basılacağını tamamen siz belirliyorsunuz. Bunun yanında eğer bir internet sitesi ya da sosyal medya üzerinden satış yapıyorsanız isterseniz müşterilerin kendi istedikleri şeyleri tişörtün üzerine basabilirsiniz. Elbette bu fiyatın da artmasına sebep olacak bir etken. Evde tişört baskısı yapmak için iki yöntem bulunmakta. Bir tanesi eski usül ütü ile baskı yapmak. Diğer ise tişört baskısı yapmak için kullanılan makinelerden alıp bu makineler ile baskı yapmak. İki yöntem arasındaki en büyük fark tabi ki baskı makinesi ile yapılan baskının daha kısa sürede tamamlanması. Bu da ütüyle baskı yapmaya oranla aynı süre içerisinde çok daha fazla baskı yapmak anlamına geliyor. Eğer baskı makinesi kullanırsanız daha çok kazanç elde edersiniz. Tişört basan bazı yerler bu makinalardan 4-5 tane kullanıp baskıyı çok daha fazla tişört üzerine daha kısa sürede yapıyorlar.

Hazır Tişört Satışı Yapmak

Eğer baskı yapmak yerine hazır tişört satışı yapmak isterseniz işiniz biraz daha kolay olacak. Ancak tişörtlerin yaratıcılığı konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Sonuçta önceden baskısı yapılan hazır tişörtleri satacaksınız. Tişört satışı yapmak için ya bir internet sitesi açabilirsiniz ya da direkt olarak Instagram üzerinden satış yapabilirsiniz. Pek çok insana Instagram üzerinden ürün satın almak daha kolay gelmekte. Bunun sebebi ise satış sırasında satış yapan kişilere ayrıntılı sorular sorma şanslarının olması. Bu durum ayrıca müşterinin size güvenmesinin de önünü açıyor. Bunlara ek olarak özellikle beden konusunda yaşanan sorunları da konuşarak aşmak mümkün oluyor.

Hazır tişört satışı yapmak için ilk önce tişört basan bir yer ile anlaşmak gerekiyor. Alacağınız siparişler sonucunda tişört basan bu yerlerden tişörtü alıp müşterinize gönderebiliyorsunuz. Bazı durumlarda ise tişörtü basan yer sizden aldığı siparişi direkt olarak sizin müşterinize kargo ile gönderebiliyor. Tabi ki bu şekilde sizin kâr marjınız da artmış oluyor. Ancak bu hizmeti vermeyen yerler de bulunuyor. O zaman sattığınız tişörtü gidip baskı yapan yerden kendiniz alıp sizin kargoya vermeniz gerekiyor. Bu daha meşakkatli bir durum.

İnternetten Tişört Satarak Ne Kadar Para Kazanırım?

İnternet üzerinden tişört satmak son zamanların gözde kazanç yöntemlerinden bir tanesi. Size gelen siparişlere göre kazancınız da değişiklik gösterecektir. Örneğin bazı insanlar sadece tişörtün ön tarafına baskı yapılmasını isterken bazıları da önlü arkı baskı yapılmasını isterler. Doğal olarak her iki tarafa da baskı yapılması tek tarafa baskı yapılmasından daha fazla bir ücret gerektirecektir. Ancak bir fikir vermesi açısından şunu söylemek mümkün. Günümüzde en ucuz beyaz penye 30 TL’ye satılmakta. Üzerine tek taraflı baskı yapıldıktan sonraki satış ücreti ise 45 ile 50 TL arasında değişiyor. Eğer baskıyı kendi evinizde yaparsanız tişört başına ortalama 20 TL gibi bir kâr etmeniz mümkün. Elbette tişört üzerindeki baskı sayısı arttıkça fiyatın da katlanarak yükseldiğini unutmayın.