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TL değer kazandı, akaryakıt zamları iptal etti

Sabah erken saatlerde ilan edilen motorin, benzin ve LPG zamları gece yarısı alınan kararla iptal edildi.

21 Aralık 2021 Salı 00:05
TL değer kazandı, akaryakıt zamları iptal etti

TL değer kazandı, akaryakıt zamları iptal etti

Türkiye son yılların en hareketli ekonomik dalgalanmasına sahne oluyor. Dolar kurlarında yaşanan düşmenin ardından sabah ilan edilen akaryakıt zamları geri çekildi.

Türk lirasının değer kazanması, akaryakıt zamlarını iptal ettirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'nin dolar karşısında yeniden değer kazanması ve döviz kurundaki düşüş bu gece yarısından sonra akaryakıta yapılması planlanan zamların iptal edilmesine neden oldu.

Son dakika haberine göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve mazota yapılması planlanan zamlar iptal edildi.

2 gün önce 1 lira 14 kuruş zamlanan motorin ile 69 kuruş zamlanan benzin ve LPG'ye bu geceden itibaren bir zam daha geleceği açıklanmıştı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye de 57 kuruş zam geleceği bildirilmişti.

ZAMLAR DURDURULDU

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 33'Ü BULDU

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası başlayan sert düşüşünü sürdürürken yüzde 33'ü aşan değer kaybıyla 12,2756'ya kadar geriledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasında, ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 23.00 itibarıyla 13,3910'dan işlem görüyor.

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