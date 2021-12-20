TL Dolar kuru rekor kırdı | 17 lirayı geçti
Uzak doğu borsalarının açılmasının ardından TL'deki değer kaybı rekor düzeye luşat.ı Dolar yeni haftaya 17 liranın üzerinde başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Uzak Doğu Borsaları'ndaki hareketlilik, günün ilk saatlerinde devam ediyor.
Yeni haftanın ilk gününde dolar 17,03 Euro ise 19,16 seviyesinde işlem görürken, Avrupa borsalarının açılmasını bekleyen Türkiye'deki yatırımcıları durumu endişe ile izliyorb
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55 seviyelerinde yer aldı.