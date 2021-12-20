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TL Dolar kuru rekor kırdı | 17 lirayı geçti

Türk Lirası'nın uygulanan yanlış politikalar yüzünden uluslararası piyasalarda değer kaybı yeni bir rekor kırdı. Dolar 17 TL'yi geçti

20 Aralık 2021 Pazartesi 08:58
TL Dolar kuru rekor kırdı | 17 lirayı geçti

TL Dolar kuru rekor kırdı | 17 lirayı geçti

Uzak doğu borsalarının açılmasının ardından TL'deki değer kaybı rekor düzeye luşat.ı Dolar yeni haftaya 17 liranın üzerinde başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Uzak Doğu Borsaları'ndaki hareketlilik, günün ilk saatlerinde devam ediyor.


Yeni haftanın ilk gününde dolar 17,03 Euro ise 19,16 seviyesinde işlem görürken, Avrupa borsalarının açılmasını bekleyen Türkiye'deki yatırımcıları durumu endişe ile izliyorb

Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar/TL 16,55 seviyelerinde yer aldı. 

Son Güncelleme: 20.12.2021 09:09
Anahtar Kelimeler:
DolarTL
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