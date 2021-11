TL'nin dolar kaybına en çok Bulgarlar sevindi



Türk lirasının Bulgar Levası karşısındaki yarım asırlık üstünlüğü sona erince, komşu ülkeden bavulunu kapan Edirne'ye akın etti. Türk lirası karşısında yükselişi devam eden Bulgar levası sayesinde, Bulgar vatandaşları alışveriş için Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Alışveriş için gelenlerden Rafiye Muhtarovaise, '' Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi'' dedi



Bulgaristan levasının Türk lirası karşısında değer kazanması nedeniyle Bulgar vatandaşları alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. İhtiyaçlarını Edirne'de daha uyguna alan Bulgar vatandaşları bu durumdan çok memnun.

'Emekli paralarımız iyice battı'

'Türkiye'den 2,5'e alıp, Bulgaristan'da 5'e satıyorum'

Anka'nın haberine göre, Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak alışveriş yaptığı bir bölge olan Bostanpazarı semtinde bir Türk vatandaşının söyledikleri dikkat çekti. Hasan Güler isimli vatandaş, "Türkiye battı artık. Vallahi battı. Hiçbir şey alamıyoruz. Bizim emekli paralarımız iyice battı. Baklava almak istiyorum, yetmiyor. Çantayı dolduramıyoruz” dedi. Güler, 15 liralık baklava almak istediğini, ancak alacağı baklavanın ne eşine ne de çocuğuna yeteceğini söyledi.

Bulgaristan’ın Filibe şehrinden gelen Halil Cambaz ise Edirne’ye zaman zaman geldiğini ve aldığı ürünleri üzerine kar koyarak Bulgaristan’da sattığını söyleyerek, “Ben 2,5'e alıp 5'e satıyorum. Ben de kazanayım bir iki leva. Çocuklarımız, torunlarımız var” dedi. Yıllardır Bulgaristan vatandaşlarına yönelik hizmet veren iş yerinde müşterilerle ilgilenen esnaf Metin Doğan, Bulgar parasının değer kazanmaya başlaması ile yoğunluğun artmaya başladığını belirterek, “Bugün yoğunluk oldu. Daha önceki günler böyle değildi. Onlara göre euro 15 TL, leva 7,5 olacak beklentisi var. Bu durum bizi esnaf olarak zorda bırakıyor. Aldığım ürünü bugün 40 liraya alıyorsam 50 liraya alıyorum. Ürünler döviz kaynaklı. Hammaddesi yurt dışından geliyor. Yükseltiyorlar fiyatları. Bu şekilde olunca biz müşteriye karşı zor durumda kalıyoruz. Bugün 50 liraya sattığını yarın 60 liraya satıyorsun. Bu sefer müşteri ters tepki yapıyor” dedi. Cambaz, Bulgarların en çok baklava, zeytin, lokum, peynir, temizlik ürünlerine rağbet gösterdiklerini belirtti.

'100 leva 600 lira yapıyor'

Bulgar vatandaşlarının levanın değer kazanmasından son derece memnun olduğunu belirten esnaf Metin Doğan da "Onlar bu durumdan çok memnun. Biz memnun değiliz ama adam 100 leva bozduruyor, 600 lira yapıyor. Bir haftalık yiyeceğini alıyor. Ama Bulgaristan olsa alamıyor. Bulgaristan’da bir kilo beyaz peynir 18 leva. Bir kilo tereyağı 21 leva. Adam bir kilo alacağına 2 kilo alıyor. Bu da işine geliyor” dedi.

'Buradan her şeyi ucuza alıyoruz'

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" diye konuştu.