TMSF Başkanı Karakaş IADI İcra Kurulu’na seçildi
Mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında ülkelere rehberlik etmek ve uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan IADI bünyesinde toplam 86 üye, 9 gözlemci üye ve 16 diğer kuruluş ile birlikte 100’ün üzerinde ülke yer almaktadır.
TMSF, ülkemizde 2000-2001 yıllarında yaşanan finansal kriz ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım konularında yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda IADI’nin aktif üyelerinden biri olarak TMSF bugüne kadar IADI tarafından gerçekleştirilen çok sayıda etkinliğe de iştirak etmiştir.