TMSF Erol Aksoy aleyhine New York’ta açtığı davayı kazandı

New York Mahkemesi, paranın kaynağı konusunda tutarsız açıklamalar yapan Erol Aksoy ve kızının güvenilir tanık olmadığına ve New York’taki dairenin “satılmak üzere” belgelerinin New York Şerif Ofisi’ne teslim edilmesine karar verdi.