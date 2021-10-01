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TMSF Erol Aksoy aleyhine New York’ta açtığı davayı kazandı

New York Mahkemesi, paranın kaynağı konusunda tutarsız açıklamalar yapan Erol Aksoy ve kızının güvenilir tanık olmadığına ve New York’taki dairenin “satılmak üzere” belgelerinin New York Şerif Ofisi’ne teslim edilmesine karar verdi.

01 Ekim 2021 Cuma 12:03
TMSF Erol Aksoy aleyhine New York’ta açtığı davayı kazandı

TMSF Erol Aksoy aleyhine New York’ta açtığı davayı kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), firari Erol Aksoy’un yurtdışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy’a New York’ta bir apartman dairesi satın aldığını tespit etmesi üzerine ABD’de giriştiği hukuk mücadelesini kazandı.

TMSF’nin hizmet aldığı ABD’deki bir hukuk firması, Erol Aksoy’un Britanya Virjin Adalarındaki şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un sahibi olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat etti.  Erol Aksoy’un gönderdiği 1 milyon 900 bin Dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York’taki söz konusu apartman dairesinin TMSF’ye devri için dava açıldı. 

Mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un güvenilir tanık olmadıklarına da karar metninde yer verdi: “Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır.”

Mahkeme kararına göre; Eda Aksoy ve Kerim Aksoy’un daireye ait belgeleri,  “satılmak üzere” New York Şerif Ofisi’ne teslim etmesine hükmedildi.

TMSF geçen hafta, Zaman Gazetesinin ve matbaalarının sahibi olduğunu iddia eden FETÖ/PDY mensubu iş insanlarının, uluslarası tahkim mahkemesinde (ICSID) açtığı 126 milyon Euroluk davayı da kazanmıştı.

NELER OLMUŞTU

2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF’ye devredilmiş, mağdur olan müşterilerin paraları TMSF tarafından geri ödenmişti. Müşterilerinin emanet ettiği paraları usulsuz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay tarafından da onandı ve kesinleşti. Cezası kesinleşince, Cem Uzan gibi Erol Aksoy da kaçak olarak Paris’e gitti.

TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde, Erol Aksoy 1 milyar Dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF Erol Aksoy’un mal varlıklarına el koyup satarak, zararı karşılamaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
TMSFErol AKsoy
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