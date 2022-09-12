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TMSF’den Fransa’da hukuk zaferi

TMSF New York’tan sonra Paris’te de çok önemli bir davayı kazandı. Paris’teki mahkeme Türkiye’de alınan mahkeme kararının Fransa’da da geçerli olduğuna karar verdi. Hapis cezası kesinleşince yurt dışına kaçan Erol Aksoy’un Paris’teki iki dairesi ile Lüksemburg’daki şirketine yönelik ihtiyati tedbir kararı devam ediyor.

12 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
TMSF’den Fransa’da hukuk zaferi

TMSF’den Fransa’da hukuk zaferi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Fransa’da, batık banka patronu Erol Aksoy’a karşı açılan tenfiz davasında Paris İlk Derece Mahkemesi çok kritik bir karara imza attı.

TMSF’nin Erol Aksoy’un Türkiye’den kaçırdığı malvarlıklarının tespiti ve geri kazandırılması çalışmaları açısından kritik öneme sahip kararla, Türk mahkemelerinin aldığı kararlar Fransız mahkemesi tarafından da tanınmış oldu. İstanbul’daki Ticaret Mahkemelerinin verdiği kararların Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetti.

Erol Aksoy duruşmalarda Türk mahkemelerinin bağımsız olmadığını, kararların gerekçesiz verildiğini ve Türk hâkimlerin tarafsız olmadığını iddia etti, fakat “dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle iddiaları mahkemeyi ikna edemedi. Tribunal Judiciaire De Paris mahkemesi kararında, Türkiye’deki kararların gerekçeli yazıldığına atıf yaparak söz konusu kararların Fransız kamu düzenine uygun olduğuna karar verdi. 

Daha önce New York’taki mahkemede parasının kaynağı konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı için “güvenilir tanık olmadığı”na karar verilen Erol Aksoy’un çelişkili açıklamaları Paris’teki mahkemenin de dikkatinden kaçmadı. Mahkeme karar metninde “Belirtmek gerekir ki Bay Erol Aksoy, kendisini haksız bulan hâkimlerin tarafsızlığına itiraz ederken, Türk mahkemelerinin verdiği lehte kararları savunma yaparken kullanmaktadır.” ibaresine vurgu yaptı.

İktisat Bankası’nın içini boşaltarak kamu zararına sebep olan Erol Aksoy’un, Paris’teki iki dairesi ile Lüksemburg’daki şirketine yönelik, TMSF tarafından aldırılmış ihtiyati tedbir kararı devam ediyor.

Erol Aksoy’un New York’ta tespit edilen lüks bir dairesi de yine TMSF tarafından geçen yıl tespit edilmiş ve mahkeme emriyle 1 milyon 751 bin Dolara satılmıştı.

Ne olmuştu?

2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF’ye devredilmiş, mağdur olan mudilerin paraları TMSF tarafından ödenmişti. Mudilerin bankaya emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay tarafından onanıp cezası kesinleşince, Erol Aksoy da Cem Uzan gibi firar etti.

TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde Erol Aksoy 1 milyar Dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF Erol Aksoy’un mal varlıklarını satarak, eski bankacının sebep olduğu kamu zararını karşılamaya çalışıyor. Ayrıca Erol Aksoy hakkında açılan iflas davası da devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
TMSF
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