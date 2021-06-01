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TMSF’nin yönettiği 8 şirket İSO-500’de yer aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak görev aldığı şirketlerdeki başarısı tescilleniyor. TMSF yönetimindeki 8 şirket Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun listelendiği İSO-500’de yer aldı.

01 Haziran 2021 Salı 13:13
TMSF’nin yönettiği 8 şirket İSO-500’de yer aldı

TMSF’nin yönettiği 8 şirket İSO-500’de yer aldı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuru, gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde yönetimimiz altındaki 8 şirketin yer alması, bu şirketleri ‘Milletin Emaneti’ anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönettiği 8 şirket İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl sanayi sektörünün en değerli şirketlerini ortaya koyduğu araştırmasında, TMSF’nin yönettiği şirketler üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

TMSF yönetiminde, 2019 yılında 108. sırada bulunan HES Hacılar Elektrik 101. sıraya, 190. sırada bulunan Naksan Plastik 184. sıraya, 409. sırada bulunan Form Sünger ve Yatak ise 331. sıraya yükselerek büyük başarı elde ettiler.

Listeye giren TMSF yönetimindeki diğer şirketler ise şunlar; “İstikbal Mobilya 166., Bellona Mobilya 196., Aynes Gıda 215., Boyteks Tekstil 304. ve Boyçelik Metal 321.”

‘Şirketlerimizin değerlerine değer kattık’

TMSF yönetimindeki şirketlerin İSO-500 araştırmasındaki başarısı hakkında açıklama yapan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuru, gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde yönetimimiz altındaki 8 şirketin yer alması, bu şirketleri ‘Milletin Emaneti’ anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu. Devraldığımız andan itibaren, milletimizin emaneti olarak gördüğümüz ve bu sebeple gözümüz gibi baktığımız şirketlerimizin değerlerine değer kattık ve büyüttük. Şirket yönetmedeki bilgi birikimimiz ve tecrübemizle, aynı başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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