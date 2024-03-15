TOBB, Özel Güvenlik Sektörü sorunlarına çözüm arıyor

Özel güvenlik sektörünü ileriye taşıyacak çalışmalar ve çözüm önerileri sunmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi tarafından, Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası düzenlendi. Şûrada, SGK girişlerinin aynı gün yapılamaması, özlük haklarında iyileştirmeler yapılması ve KDV mükellefiyeti başlıklarında önemli konular gündeme geldi. TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay ŞAHAN, “Özel güvenlik sektörünün verimliliğini artıracak çözüm önerilerinin kapsamlı bir şekilde konuşulduğu şûrada dile getirilen görüşlerin; sektörün gelişmesi ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli” dedi.

Özel güvenlik sektörünü ileriye taşıyacak çalışmalar ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi bünyesinde, Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası düzenlendi. Özel güvenlik sektörünü ileriye taşıyacak çözüm önerilerinin paylaşıldığı şûra, Ankara'da düzenlendi. Şûraya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN ve ilgili bakanlık temsilcileri ile sektör meclisi başkanları katıldı.

Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası'nda; kamu güvenliğinde tamamlayıcı bir rol oynayan özel güvenlik görevlilerinin SGK girişlerinin aynı gün yapılamamasının sektöre zarar verdiği ve bu sorunun bir genelgeyle çözülebileceği vurgulandı. Ayrıca, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla hareket edilmesi önerildi. KDV mükellefiyeti olmayan müşterilerin KDV'den doğan maliyetine bir düzenleme ile indirilen KDV olarak dikkate alınması veya istisnai çözümler önerilmesi gerektiği belirtildi.

“Şûrada sunulan çözüm önerileri, özel güvenlik sektörünün gelişimine katkı sağlayacak”

TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay ŞAHAN, şûrada sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasının, özel güvenlik sektörünün gelişimine ve çalışanların haklarının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Bu önerilerin hayata geçirilmesinin, sektördeki hizmet kalitesini artırarak, özel güvenlik görevlilerinin daha adil bir iş ortamında faaliyet göstermelerine olanak tanıyacağını vurgulayan ŞAHAN, “TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası; kamu ile özel sektörü bir araya getiren, sıkıntıların ve önerilerin doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform. Özel güvenlik görevlilerinin, özlük haklarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, vazife malullüğü, silahlı özel güvenlik görevlilerine silah tazminatı verilmesi ve fazla mesai çarpanının arttırılması gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ayrıca mevcut sistemde SGK girişleri aynı gün yapılamıyor ve bu da sektörde önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, zaman kaybına ve cezai yaptırımlara yol açıyor. Çözüm olarak, tarım ve inşaat gibi sektörlerde olduğu gibi özel güvenlik sektöründe de aynı gün işe giriş imkânının sağlanması. Öte yandan KDV mükellefiyeti olmayan müşterilerin KDV avantajını suistimal etmesi ve özel güvenlik eğitim kurumlarında uygulanan yüksek vergi oranlarının KDV mükellefiyeti olmayan müşteriler için indirilmesi veya istisnai çözümler geliştirilmesi, sektörde aynı KDV oranlarının uygulanması ve eğitim kurumlarında KDV oranının yüzde 10'a düşürülmesinin faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.