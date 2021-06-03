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TOGG ödenmiş sermayesini artırdı

TOGG sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.  

03 Haziran 2021 Perşembe 10:27
TOGG ödenmiş sermayesini artırdı

TOGG ödenmiş sermayesini artırdı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846.774.000 TL artırılarak 150.000.000 TL’den 996.774.000 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.  

Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
TOGG
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