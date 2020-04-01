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TOGG’un CMO’su Talin Yıldız oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv sektörünün deneyimli ismi Talin Yıldız’ı CMO (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak ekibine kattı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:23
TOGG’un CMO’su Talin Yıldız oldu


TOGG’un CMO’su Talin Yıldız oldu

Yirmi yılı aşkın global deneyimi, Türkiye ve Avrupa’daki pazarlama faaliyetlerinde aldığı önemli sorumluluklarla bilinen Yıldız, 1 Nisan itibarıyla TOGG’daki satış ve pazarlama alanlarına liderlik edecek. Ürün yönetimi, ürün planlama, fiyatlama, pazarlama, satış, marka yönetimi ve iletişimi gibi alanlardan da sorumlu olacak olan Talin Yıldız, müşteri ilişkileri yönetimi, pazar araştırmaları ve analizi ile müşteri bilgi yönetiminin de başında olacak.

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlayan Talin Yıldız, yüksek lisans eğitimini ise Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Son olarak Paris’te Renault Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Yıldız; müşteri ihtiyaçlarını anlama ve analiz etmeye yönelik kullandığı yapay zeka ve iş zekası araçlarıyla gerçekleştirdiği başarılarla yurtiçi ve yurt dışında adından söz ettirmiştir.

Global deneyimi olan bir ekip ve çevik bir organizasyon ile çalışmalarına devam eden TOGG’a katılan Yıldız’ın tecrübelerinde, çevik liderlik anlayışı ile kurup yönettiği başarılı ekipler ve belirsizlik yönetimi karşısında gösterdiği başarılar öne çıkmaktadır.

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