TOKİ artık zenginlere konut yapıyor



Türkiye'de vergilerle finanse edilen, dar gelirli yoksul vatandaşların konut ihtiyacını karşılaması için kurulan TOKİ'den zenginler için denize nazır konut projesi. Fakir fukaranın vergilerinden alınan payla, varlıklı kişiler için yeşil alanları, ormanları parselleyen TOKİ, iktidar desteği ile Karaburun'da denize nazır lüks siteler yapmaya hazırlanıyon.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karaburun Merkez Mahallesi’nde yapılmak istenen toplu konut projesinin, ilçenin doğal dokusuyla uyuşmayacağını vurguladı. Toplu konut projesinin yapılmak istendiği mevkide bulunan ve mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan beş adet parselin imar durumu hakkında bilgi veren Erdoğan, yüzde Bu parsellerden bazıları orman alanında yer alırken; bazıları kısmen orman kısmen tarım kısmen de kentsel gelişim alanında bulunmaktadır. Ayrıca bütün plan olurlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ile yürütülmektedir.” dedi.

"KARABURUN’DA NÜFUSTAN DAHA FAZLA KONUT VAR"

Bölgenin 15 Mart 2019’dan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) kapsamına alındığını anımsatan CHP'li Başkan, yüzde Karaburun’un bir beton denizi olmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, kamuoyumuz ve hemşehrilerimizle defalarca paylaştık. Yöremize özgü mimarinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte mevcut plan ve plan notu revize çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda Bakanlığın merkezi ve yerel birimleri ile son derece sağlıklı ve verimli bir çalışma sürdürmekteyiz. TOKİ’nin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, ilçemizde bina kat sayıları en fazla 2 katlı ve bodrum kat sınırlaması olacak şekilde belirlenmiş, mimari malzemelerin çevreyle olan uyumu gözetilmiştir. TOKİ tarafından yapılmak istenen toplu konut projesinin, ilçemizdeki bir ihtiyacın karşılığı olmaması bir yana, bir kamu kurumunun, bağlı bulunduğu bakanlıkla çelişkiye düşmesi hepimizi düşündürmüştür.” dedi.

Resmi tapu verilerine göre Karaburun’un 13 mahallesinde 14 bin 496’sı mesken, 484’ü işyeri, 123’ü de kamu binası olmak üzere toplam 15 bin 103 yapı bulunduğu bilgisini veren İlkay Girgin Erdoğan, buna karşılık ilçenin 2021 yılı resmi nüfusunun 11 bin 927 olduğunu anımsattı.

Türkiye’de resmi nüfusundan daha fazla konuta sahip ender ilçelerden biri olduklarına işaret eden Erdoğan, bu duruma rağmen ‘konut sorunu var’ iddiasının gündeme getirilmesini mantık ve iyi niyet kuralları ile bağdaştıramadıklarını sözlerine ekledi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

yüzde SOSYAL KONUT DEĞİL RANT PROJESİ”

yüzde Bir konutta üç kişinin yaşayacağı varsayılsa bile Karaburun en az 45 bin kişiye ikamet sunabilecek konut stoğuna sahiptir. Kaldı ki, ‘sosyal konut’ adı altında yapılmak istenen bu konutlar dar gelirli vatandaşlarımıza hitap etmeyecek, üst gelir grubuna yönelen bir rant projesi olacaktır. İki katlı bir yapının, hangi sosyal konut projesinde yer aldığını doğrusu anlamakta zorlanmaktayız. TOKİ yöneticilerini, bağlı bulundukları Bakanlığın Karaburun’da gerçekleştirdiği ve bizim de destek verdiğimiz imar süreçlerine aykırı davranmamalarını ve kendi Bakanlıkları ile çelişkiye düşer noktadan uzaklaşmalarını temenni ediyoruz. Bu noktada gerek Belediyemizin gerekse Büyükşehir Belediyesi’nin imar yetkisinin baypas edilerek bu tür bir konut projesine başlanılması durumunda hukuki haklarımızın saklı kalacağını ve ilçemizde bu yönde irade ortaya koyan sivil ve yerel dinamiklerle güç birliği içinde karşı çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Karaburun Belediyesi olarak Meclisimizin önüne bu proje özelinde gelebilecek olası bir imar planı değişikliğini kesinlikle reddedeceğiz.”