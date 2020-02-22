

Tombik balığını palamut diye satıyorlar





Balıkçıların tezgahlarda tür oyununa bir yenisi daha eklendi. Büyük şehirlerde balık çeşitleri hakkında bilgisi olmayan vatandaşları ucuz alt türler, bazen ithal bayığı yerli diyerek yüksek fiyata satan balıkçıların son günlerde Palamut diyerek Tombik balığını sattıkları ortaya çıktı. Karadeniz'de, tezgahlarda 'palamut' etiketi ile satılan balığın, Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' olduğu ortaya çıktı. Balıkçıların palamudun bu sene istenen miktarda avlanamadığı için bu yönteme başvurduğu öğrenildi.



1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ediyor, ancak bu yıl palamut istenen miktarda avlanamadı. Trabzon'da bazı balıkçılar, palamut yerine, Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığını satıyor. Tezgahlarda tombik balığının üzerine, `palamut´ yazan balıkçılar, "Vatandaşı kandırmak söz konusu değil, iki balık da aynı tür grubunda" diyerek kendini savundu.

Balıkçılar ayrıca sardalyanın da `Karadeniz hamsisi´ olarak satıldığını söylüyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, palamuta benzetilen ancak şu anda tezgahlarda olan balığın adının tombik olduğunu belirterek, "Bu tombik balığı, palamut değil. Palamut ailesinden olduğu için insanlar burada `palamut´ yazıyor. Nasıl İstanbul´a gittiğiniz zaman sardalyayı `Karadeniz hamsisi´ diye satıyorlar, burada da tombiği `palamut´ diye satıyorlar. Vatandaşın burada doğal olarak kafası karışıyor. Şu anda tezgahları süsleyen tombiktir, palamut değil. Bunun uskumrusu, orkinosu, palamutu, tombiği var. Bu grup da palamuta çok benzediği ve aynı grupta olduğu için genellikle tezgahlarda `yerli palamut´ yazıyorlar" dedi.



Balıkçı Ali Ölmez ise palamuta benzerliği olan tombik balığını, satarken vatandaşa izah ettiklerini ifade ederek, "Palamuta benzediği için tezgahımda `palamut´ yazdım. Gelen müşterilere de `tombik´ balığı olduğunu söylüyoruz. İnsanlar bir bakışta palamuta benzetiyor. Burada vatandaşı kandırmak söz konusu değildir" diye konuştu.

Balık alan Canan Acuner ise ilk bakışta tombik balığını palamuta benzettiğini kaydederek, "Palamuta benziyor ama palamutun büyüğü olabilir. Dikkatli inceledikten sonra gözlerinin palamuttan değişik olduğunu görüyorum. Palamuta çok benziyor. Çok dikkat etseydim belki palamut olmadığını anlardım. Ama çok benziyor" ifadelerini kullandı.