Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge yarışmasının 6 finalisti açıklandı

Tommy Hilfiger, 2019 Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge yarışmasının 6 finalistini açıkladı. Jürinin seçeceği iki katılımcı, önerdikleri projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla toplam 150.000 € ile ödüllendirilecek.

Fashion Frontier Challenge ikinci yılında modada kapsayıcı ve pozitif değişimi vurgulayan çözümler geliştiren, kuruluş ve gelişme aşamasındaki girişimleri desteklemeyi amaçlıyor.

İş konseptlerini kurum içinden ve dışından çeşitli sürdürülebilirlik liderlerinin oluşturduğu jüriye sunacak olan 6 finalist, 13 Şubat'ta Hilfiger'ın Amsterdam’daki (Hollanda) Geleceğin Kampüsünü ziyaret edecek.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında: Tommy Hilfiger, Zilingo eş kurucusu ve CEO’su Ankiti Bose; gazeteci, aktivist ve konuşmacı Noor Tagouri, Tommy Hilfiger Global ve PVH Europe CEO’su Daniel Grieder, Tommy Hilfiger Global CFO’su ve Tommy Hilfiger Global ile PVH Europe COO’su Martijn Hagman, Social Impact Venture kurucu ortağı Willemijn Verloop, EVPA CEO’su ve yönetim kurulu üyesi Steven Serneels ve Fashion for Good Genel Müdürü Katrin Ley yer alıyor.

Tommy Hilfiger yarışma ile ilgili “Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge yarışmasının ikinci edisyonunun daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir moda ortamı yaratmak için çalışan çok sayıda adayı çektiğini görmek ilham veriyor. Sektörümüzün karşılaştığı bazı önemli sorunlara zeki ve yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Yeniden jüri üyesi olarak bu yılın girişimcilerini tanımayı merakla bekliyorum. Onların iyimserliği ve pozitif bir gelecek taahhütleri, birlikte yaratabileceğimiz etki konusunda bize ilham vermeli” dedi.

Dört ay süren çok aşamalı bir süreçte 420'den fazla başvuru sahibinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen 6 finalist, Geleceğin Kampüsündeki sosyal girişimci uzmanlardan oluşan özel bir ekibin desteğiyle iş planlarını geliştirmeye davet edildi.

Finale kalan 6 katılımcı:

Apon Wellbeing: Bangladeş merkezli Apon Wellbeing şirketi, fabrikaların içinde günlük ihtiyaç maddelerini adil fiyatlarla sunan mağazalarında ürünleri yüzde 10 indirimle sunarken işçilerin ücretsiz sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri için puan topladığı bir program uyguluyor.

Stony Creek Colors: Tütün satışlarının düşmesi nedeniyle gelirlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan küçük ve orta ölçekli tütün çiftçilerine doğal indigo sürdürülebilir mahsul sunuyor.

The Beautiful Mess: Hollandalı bir start-up olan The Beautiful Mess, mültecilerin sürdürülebilir giyim üreterek sosyal ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan yaratıcı bir ortam sunuyor.

Lab 141: ABD merkezli bir start-up olan Lab 141, 3D baskı kullanarak siparişle giysiler üretiyor ve “bedensiz” moda konseptini hayata geçiriyor.

Sudara: Hindistan merkezli, büyüme aşamasındaki pijama şirketi Sudara, seks ticaretinden kaçan veya yüksek risk altında bulunan kadınların el ve dikiş becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Constant & Zoé: Büyüme aşamasındaki Constant & Zoé, engelli erkekler, kadınlar ve çocuklar için işlevsel ve modaya uygun giysiler üretiyor.

Jüri, önerdikleri işleri geliştirmelerini finanse etmek üzere iki kazananı toplam 150.000 Euro (yaklaşık 983.000 TL) ile ödüllendirecek. Kazananlar ayrıca bir yıl boyunca Tommy Hilfiger ve INSEAD uzmanlarından mentorluk desteği alacak ve INSEAD Sosyal Girişimcilik Programına katılma hakkına sahip olacak. İzleyicilerin oylarıyla “Favori” seçilen bir finalist de 10.000 Euro (yaklaşık 65.000 TL) para ödülü almaya hak kazanacak.