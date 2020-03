Tommy Hilfiger'ın elma kabuğundan ayakkabı



Markaların geri dönüştürülmüş malzemeler ile yeni koleksiyonlar sergileme zincirine öncülük edenlerden biri de Tommy Hilfiger. İlkbahar 2020 TOMMY HILFIGER ayakkabı stillerinde genellikle yüksek oranda fosil bazlı malzeme içeren diğer vegan deri alternatiflerine kıyasla daha düşük çevresel etkisi olan geri dönüştürülmüş elma kabuğu bazlı, kalın ve sağlam bir elyaf kullanılıyor.



TOMMY HILFIGER YENİ AYAKKABI STİLLERİNDE DÖNGÜSELLİK İLKELERİNİ UYGULUYOR Markanın en yeni ayakkabı stillerinde elma kabuğundan geri dönüştürülen elyaf kullanılıyor.



Tommy Hilfiger, elma sektörünün atıklarından elde edilen biyolojik bazlı bir deri alternatifi olan ve elma kabuğundan geri dönüştürülen elyaf kullanılarak geliştirilen iki ayakkabı stilini tanıttı.



Beyaz ve lacivert renk seçenekleri bulunan kadın ve erkek ayakkabı stillerinin üst yüzleri, %24 oranında geri dönüştürülmüş elma elyafı içeriyor. İlkbahar 2020 koleksiyonunun parçası olarak sunulan ayakkabılara elma kabuğu bazlı elyafın deriye alternatif olarak entegre edilmesi, Tommy Hilfiger’ın her şeyi kucaklayan ve hiçbir şeyi boşa harcamayan moda yaratma yolculuğunu ileriye taşıyor. İlkbahar 2020 koleksiyonundaki elma kabuğu elyaflı ayakkabı stilleri, Şubat 2020 ortasından itibaren dünya çapındaki seçili TOMMY HILFIGER mağazalarında ve zincir mağazalarda satışa sunuluyor.

Elma kabuğunu dönüştürme teknolojisi, Kuzey İtalya’da elma çiftçiliğiyle tanınan Tyrol bölgesinden kaynaklanıyor. Tyrol bölgesinin yüksek elma üretiminin sunduğu fırsatları gören İtalyan girişimi Frumat, hem atık sorununu hem de moda sektörünün ekolojik deri alternatiflerine yönelik giderek artan talebini ele alan yeni bir hammadde geliştirdi.

İlkbahar 2020 TOMMY HILFIGER ayakkabı stillerinde genellikle yüksek oranda fosil bazlı malzeme içeren diğer vegan deri alternatiflerine kıyasla daha düşük çevresel etkisi olan geri dönüştürülmüş elma kabuğu bazlı, kalın ve sağlam bir elyaf kullanılıyor.

Tommy Hilfiger, her şeye kucak açan ve hiçbir şeyi boşa harcamayan moda yaratma misyonuyla hareket ediyor. Bu yolculuk için iddialı hedefler belirleyen şirket, anlamlı fark yaratmak amacıyla sektörde iş ortaklarıyla güç birliği yapıyor.

Tommy Hilfiger, Ağustos 2019’da imzaladığı “The Fashion Pact” ile moda ortamı genelinde sürdürülebilirliği ileriye taşımayı amaçlayan, benzer düşünceli üyelerden oluşan gruba katıldı. Tommy Hilfiger, 2019 yılında Ellen MacArthur Vakfı ile işbirliği içinde lanse ettiği “Jeans Redesign Guidelines” (Jean Yeniden Tasarım Kuralları) ile giysilerin dayanıklılığı, malzeme sağlığı, geri dönüştürülebilmeleri ve takip edilebilmeleri için minimum koşulları belirledi.

Aynı yıl, “We Are Still In - the Fashion Industry Charter for Climate Action” (Biz Hala Varız – İklim Eylemi için Moda Sektörü) ve RE100’e katılan Tommy Hilfiger, 2030’a kadar sahip olduğu ve işlettiği tesislerde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağını taahhüt etti.

Tommy Hilfiger’ın döngüsellik çabaları, yeni kullanılan elma kabuğu teknolojisinin yanı sıra %100 geri dönüştürülmüş denim, Re:Down® geri dönüştürülmüş kaz tüyü, %100 geri dönüştürülmüş yün ve %100 geri dönüştürülmüş pamuklu gibi malzemelerle giysiler üretmeyi de içeriyor.

Tommy Hilfiger’ın misyonu, çevreye olumsuz etkileri sıfıra indirgeme, olumlu etkileri artırma ve 1 milyon yaşamda pozitif etki yaratma amaçlı 15 öncelikten oluşan PVH Fashion Forward (PVH Modanın Geleceği) stratejisini ileriye taşıyor.

Markanın dostları ve takipçileri, #TommyHilfiger etiketini ve @TommyHilfiger hesabını alıntılayarak sosyal medya paylaşımlarına katılmaya davet ediliyor.