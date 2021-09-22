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Torku'ya borç kıskacı | Yabancılar cirit atıyor

Türkiye'nin bir zamanlar 'Tahıl Ambarı' Konya'da kurulu ülke genelini etkisi altına alan finansal krizin ardından zor duruma düştüğü ortaya çıktı. 

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:48
Torku'ya borç kıskacı | Yabancılar cirit atıyor

Torku'ya borç kıskacı | Yabancılar cirit atıyor


Türkiye'nin en büyük gıda üreticileri arasında yer alan ve pandemide ürettiği etil alkolle dezenfektan ihtiyacını karşılayan Torku, kapalı kapılar ardında yabancı yatırımcılara pazarlanmaya çalışılıyor.

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in köşesinde yer alan bilgilere göre elektrik santrallerinin mali sıkıntıya soktuğu Torku’nun üç kuruşluk komisyon için içeriden bilgi sızdırılarak yabancılara pazarlanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Torku'nun elindeki kaynakları elektrik santrallerinin borçlarına aktarınca mali açıdan sıkıntı yaşadığı, bu durumu kullanan fırsatçıların Torku'yu yabancı yatırımcılara satmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Otel odalarında gerçekleştirilen görüşmelerde, Torku'ya ait bazı gizli bilgi ve verilerin dosya içerisinde yabancılara sunulduğu da iddia edildi. Torku'nun yabancılara satılması halinde yüz binlerce pancar üreticisi ile çalışanların sıkıntıya gireceği, Türkiye'nin gıda güvenliğinde de ciddi risk oluşacağı belirtiliyor.

TÜM HESAPLAR BOZULDU

Ülke genelinde 900 bin çiftçi, 15 bin çalışanla Türkiye'nin gıda üretiminin yüzde 3'ünü karşılayan Torku, tarım ve hayvancılık alanında kritik üretim faaliyetleri yürütüyor. Torku'nun da bağlı olduğu Anadolu Birlik Holding, 2015 yılında özelleştirme yoluyla Kangal ve Soma termik santrallerini toplamda 1 milyar 671 milyon dolara satın aldı. Holding, iki santralin alımı ve ilave yatırımlar için dışarıdan dövizle yüklü borç kullandı. Ancak, elektrik fiyatları kısa sürede yarı yarıya ucuzlayınca hesaplar bozuldu. Üretilen elektrik, borçları ödemeye yetmedi. Holding, yapılandırılmış borçları ödeyebilmek için Torku'dan 600 milyon dolar tutarında devasa nakit kaynak çekti. Bu ödeme, Torku'nun mali gücünü zayıflattı. Halen 870 milyon doları anapara olmak üzere 1.6 milyar dolarlık borç için Torku kaynaklarının kullanılmaya devam edildiği belirtildi.

AVCILARA GÜN DOĞDU

Borç için Torku kaynaklarının kullanılması, Türkiye'nin gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip olan şirketin mali yapısında adeta delik açtı. Bu durum, gıdanın dünyada önem kazanmasıyla Türkiye'deki gıda şirketlerinin peşine düşen şirket avcıları için adeta fırsata dönüştü. Durumu özetleyen kaynaklar, Torku'ya adeta akbabaların üşüştüğünü ifade ettiler.

BİR DARBE DE ŞEKERDEN GELDİ

Türkiye etil alkol üretiminin yüzde 56'sına sahip olan Torku, pancarın dışında ayçiçeği, mısır, patates, buğday ve arpa alımında söz sahibi konumda. Günde bin 300 ton süt işleyen, binlerce hayvan yetiştiren, yem ve yağ üretimi yapan şirket, ilaç fabrikalarına ilaç şekeri üretip ithalatı frenliyor. Torku'nun bu yapısıyla yabancıların eline geçmesi halinde gıda güvenliğinin tehlikeye gireceği belirtilirken, son dönemde üretim maliyetlerinin olağanüstü artmasına rağmen şeker fiyatlarının baskılandığı, bunun da Torku'nun yabancılar için adeta ucuz lokma haline gelmesini desteklediği ifade edildi. Şeker üretim maliyetleri ile fabrika satış fiyatı arasındaki makasın açılmasının uzun vadede pancar şekeri üretimini de vuracağından endişe ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Torku
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