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Trabzon hurması ihtiyaç sahipleri için hasat edildi

“Gönüllü Son Hasat Projesi”nin son hasat etkinliğinde, üreticiler tarafından tarlada bırakılan Trabzon hurması, gönüllüler tarafından bahçeden toplandı ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarında lezzet şölenine dönüştürüldü.

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:40
Trabzon hurması ihtiyaç sahipleri için hasat edildi

Trabzon hurması ihtiyaç sahipleri için hasat edildi

Taze meyve sebze ürünlerinde kayıp ve israfı azaltmayı amaçlayan “Gönüllü Son Hasat Projesi”nin son hasat etkinliğinde, üreticiler tarafından tarlada bırakılan Trabzon hurması (cennet elması), gönüllüler tarafından bahçeden toplandı ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarında lezzet şölenine dönüştürüldü.

Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Spor Toto Kulübü Başkanlığı ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği’nin partner olarak yer aldığı "Gönüllü Son Hasat Projesi"nin son hasat etkinliği Ödemiş Bademli Mahallesi'nde Üretici Aziz Dereli'nin bahçesinde yapıldı.

Trabzon hurmasının önemli bir C vitamini deposu olduğunu, enfeksiyonlara karşı vücudu koruduğu gibi, antioksidan bakımından zengin olduğu için vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Trabzon hurması ağaçlarının 2-3 yılda meyve vermeye başladığını, verimliliği ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldüren bir meyve olduğunu kaydetti.

11 aylık ihracatımız 1 milyar 58 milyon dolar oldu

İhracatta ürün ve pazar çeşitliliğini artırarak her yıl ihracat rekorları kırdıkları bilgisini aktaran Başkan Uçak, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracatlarını yüzde 13'lük artışla 933 milyon dolardan 1 milyar 58 milyon dolara taşıdıklarını dile getirdi.

Sofralık üzüm, kiraz ve domates ihracatta lider ürünler

En çok ihraç edilen ürünlerde sofralık üzümün 64 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldığının altını çizen Uçak, "Kiraz ihracatımız 39 milyon dolar, domates ihracatımız ise; 37 milyon dolar oldu. Mandalinada 20 milyon dolar ihracat rakamına ulaşırken, kestane ihracatımız 20 milyon dolara ilerledi. Trabzon hurmasının da içinde olduğu hurma grubunun ihracatı da yüzde 31'lik artışla 12 milyon dolardan 16 milyon dolara çıktı" diye konuştu.

“Gönüllü Son Hasat Projesi”nden herkesin kazançlı ayrıldığını anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Zararlı organizmaların kış mevsiminde bahçelerde konaklama yapmaları önlenirken, sonraki yılın ürününe zarar vermesine engel olundu. Hasat edilen ürünlerin ihtiyaç sahipleriyle buluşması sağlandı. "Gönüllü Son Hasat Projesi" üreticilerde bilinç oluştururken, üniversite öğrencilerinin tarım sektörünü tanımalarına da katkı sağladı. 2022 yılında önemli ihraç ürünlerimize yönelik kayıpların belirlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarda üniversitelerle iş birliği yapacağız."

Ödemiş Bademli Mahallesi'nde Üretici Aziz Dereli'nin bahçesindeki "Gönüllü Son Hasat Projesi" etkinliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural Güleç, Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ömer Faruk Tutar ve Türkiye'nin her tarafından gelen gönüllü üniversite öğrencileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Trabzon HurmasıEIB
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