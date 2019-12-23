Trafik cezaları, ile pasaport, ehliyet harcına zam



2020 yılının ilk zam haberi trafik cezaları, ehliyet ve pasaportlara yapılan yeni fiyat ayarlaması ile geldi. 2020 yılında yeni ehliyet, pasaport alacak olanlar ile değiştirecek olanların harcı ve trafik cezaları, yüzde 22.58 oranında artacak. Zam kervanına ucuz olduğu için yurt dışından telefon getirenler de katılacak. Yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti de yüzde 22.58 oranında artacak

Ehliyet, pasaport ve trafik cezalarına, 2020'de getirilecek zam oranı belli oldu. Buna göre; ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak.

Öte yandan yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti yüzde 22.58 oranında artacak.

MTV ORANLARINA DA ZAM GELDİ

Bu anara 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10’ncu maddesi gereğince karar verildi.