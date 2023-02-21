Trakya'da elektrik krizi | Santralde patlama oldu üretim durdu
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) bulunan TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden dolayı fabrikalarda üretim durduruldu.
ÇOĞU FABRiKA ÜRETİMİNİ DURDURDU
Öğle saatlerinde TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde kaçak sebebiyle meydana gelen patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaların birçoğu ise elektrik kesintisinden dolayı üretimini durdurdu.
Meydana gelen patlama nedeniyle ÇOSB’nin bir bölümüne saatlerdir elektrik verilemediği öğrenildi.