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Trakya'da elektrik krizi | Santralde patlama oldu üretim durdu

TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda fabrikada üretim durdu. Kesintinin yer yer devam ettiği bildiriliyor.

21 Şubat 2023 Salı 19:59
Trakya'da elektrik krizi | Santralde patlama oldu üretim durdu

Trakya'da elektrik krizi | Santralde patlama oldu üretim durdu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldi.


Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) bulunan TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden dolayı fabrikalarda üretim durduruldu.

Kaçaktan dolayı meydana geldiği belirlenen patlamada yaralanan Yener Gündoğan ve Doğan Gülger, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yener Gündoğan, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Doğan Gülger'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOĞU FABRiKA ÜRETİMİNİ DURDURDU

Öğle saatlerinde TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde kaçak sebebiyle meydana gelen patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaların birçoğu ise elektrik kesintisinden dolayı üretimini durdurdu.

Meydana gelen patlama nedeniyle ÇOSB’nin bir bölümüne saatlerdir elektrik verilemediği öğrenildi. 
 

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