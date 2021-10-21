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Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe genelindeki tüm inşaat atıkları, yıkıntılardan geri kalan hafriyatı geri dönüşüme kazandıracak.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:51
Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak

Trakya’da bir ilk | İnşaat yıkıntı atıkları geri dönüşeme kazandırılacak
 

Lüleburgaz Belediyesi, 22 Ekim Cuma günü şantiye hizmet sahasında inşaat ve yıkıntı atıklarını geri dönüşüme kazandıracak olan “İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisini” 22 Ekim Cuma günü saat 11.00’de hayata geçiriyor. Trakya’da ilk olma niteliği taşıyan tesis sayesinde günde bin ton inşaat ve yıkıntı atığı hafriyat döküm sahasına dökülmek yerine geri dönüşüme kazandırılacak. 

Gerçekleştirdiği yatırım ve çalışmalarla Trakya’da birçok konuda ilklerin belediyesi olan Lüleburgaz Belediyesi, 2021 Çevre Yılı’nda çok önemli bir projeye daha imza atıyor. Yaklaşık 3 yıl önce çöplük alanı kapatan, geçtiğimiz yıl birçok alanda sıfır atık uygulamasına geçen Lüleburgaz Belediyesi, çevreci yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultudaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Lüleburgaz Belediyesi yarın (22 Ekim Cuma) saat 11.00’de belediyeye ait şantiye hizmet sahasında İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi’ni resmen faaliyete geçiriyor. 

Günde bin ton atık dönüşecek

Yaklaşık 40 gün boyunca deneme çalışmalarının yapıldığı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi’nde günde bin ton inşaat ve yıkıntı atığı ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Tesiste şimdiye kadar 30 bin ton yıkıntı atığı geri dönüşüme kazandırılarak çevre kirliliğine karşı önemli bir başarı sağlanmış olundu, 

Dolgu malzemesi olarak kullanılacak

22 Ekim itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak olan tesis şöyle işliyor: Yıkılan binalardan getirilecek olan hafriyatlar, özel yöntemlerle ayrıştırılacak. Ayrıştırma işlemlerinin ardından parçalanan betonlar Lüleburgaz Belediyesi’nin yol yapım çalışmalarında kaliteli dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Normal dolgu malzemelerine göre daha sağlam olan beton dolgu malzemeleri sayesinde yollar daha uzun ömürlü olacak. 
 

Son Güncelleme: 22.10.2021 00:50
Anahtar Kelimeler:
LüleburgazLüleburgaz Belediyesi
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