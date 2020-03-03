Transformatör Üretiminde 40 Yıllık Deneyim

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Avrupa standartlarına uygun ve CE işaretli olarak tasarlanan Elektra Elektronik transformatörleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altında üretiliyor. Kontrol, izolasyon, medikal, oto ve motor yol verme oto transformatörleri ile pek çok farklı sektöre hitap eden Elektra Elektronik, standartlara uygun tasarlanan transformatörleri ile 40 yıldır pek çok farklı ihtiyaca yönelik özel çözümler sunuyor.

Transformatör (trafo) üretmek amacıyla 40 yıl önce kurulan Elektra Elektronik, trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek olarak reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor. 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başlayan Elektra Elektronik, 6 kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor.

CE işaretli ve Avrupa standartlarına uygun transformatörler

Genellikle enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılan transformatörler Elektra Elektronik bünyesinde; kontrol, izolasyon, medikal, oto ve motor yol verme oto transformatörleri olmak üzere 5 farklı şekliyle yer alıyor. Yüksek manyetik geçirgenlikli demir nüve, isteğe göre bakır veya alüminyum sarım, düşük kayıp, yüksek verim, sessiz çalışma ve neme karşı koruma için vakumda vernikleme gibi özellikleriyle öne çıkan Elektra Elektronik transformatörleri, CE işaretli ve Avrupa standartlarına uygun olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altında üretiliyor.

Özel uygulama ile minimum sesle çalışma

Standartlara uygun şekilde tasarlanan Elektra Elektronik transformatörleri, benzerlerine kıyasla hata yapma oranının düşüklüğüyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ölçüm mühendislerinin devreye girmesiyle özel çözümler geliştirebilen Elektra Elektronik, ayrıca tasarım ekibine sahip olmasıyla ve programlarıyla da sektörde fark yaratıyor. Vakumda vernik uygulaması sayesinde minimum sesle çalışan Elektra Elektronik transformatörleri, sanayide yer alan tüm sektörlerin enerji kalitesi, besleme ve kompanzasyon ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Her türlü ihtiyaca cevap veren çözümler

Elektra Elektronik’in kontrol transformatörleri, panodaki tüm röleler çektiğinde bile gerilimin düşmemesine imkan tanırken, izolasyon transformatörleri fabrikalardaki kritik ekipmanların ve bu ekipmanlarda çalışanların güvenliğini sağlıyor. Medikal transformatörler, medikal uygulamalarda kullanılacak transformatörlerin sahip olması gereken özellikleri tanımlayan IEC 61558-2-15 standardına göre tasarlanıp üretilirken, motor yol verme oto transformatörleri ise motorların kalkış anında çektikleri demeraj akımını kısıtlamak amacıyla kullanılıyor. Genellikle motor kalkışları, voltaj regülasyonu ve enerji verimliliği sağlayan devrelerde uygulanan oto transformatörler ise galvanik izolasyon sağlamadan voltaj seviyesinin değiştirilmesinde kullanılıyor.

40 yıllık tecrübesi ışığında sektörde karşılaşılan her soruna cevap verebilen Elektra Elektronik, transformatör sebepli herhangi bir sıra dışı sorun karşısında bile güçlü teknik altyapısı sayesinde sorunları çözebiliyor. Trafo ve reaktörler için standartları eksiksiz bir şekilde uygulayan Elektra Elektronik, tasarım sürecinde transformatörün 3 boyutlu modelini kullanıcı ile öncesinde paylaşabiliyor.