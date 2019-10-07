Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103464
ALTIN
276.621
DOLAR
5.7073
STERLİN
7.0357
EURO
6.2669

Tren biletlerine de zam geldi

Otoyol ve köprülere yapılan yüzde 20 oranındaki zammın ardından yolcu treni tarifeleri de aynı oranda zamlandı.

Tren biletlerine de zam geldi

Otoyol ve köprülere yapılan yüzde 20 oranındaki zammın ardından yolcu treni tarifeleri de aynı oranda zamlandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:57
Tren biletlerine de zam geldi


Tren biletlerine de zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerin ardından bugün yeni bir zam haberini duyurdu.
Köprü ve otoyollarla birlikte tren bilet ve posta ücretleri de zamlandı. Yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan tren biletleri ile posta gönderi ücretleri de yüzde 20 zamlandı. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yüzde 20’şer oranında zam yapıldı. İlk açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü’nden geldi. Karayolları, 7 Ekim’den geçerli köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı geçişler gece yarısından itibaren başladı.

HIZLI TREN DE ZAMLANDI

TCDD Taşımacılık da yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan geleneksel tren bilet fiyatlarını, yüzde 20 artırdı. Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik’e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL’ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL’den 37.50 TL’ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL’den 32 TL’ye çıktı. Zamlı fiyatlar, bugünden geçerli olarak uygulamaya girdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oto yol ve köprülere son dakika zammı
Oto yol ve köprülere son dakika zammı
Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli 
Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli 
Bereket Döner'den yüzde 50 İndirimli Kampanya
Bereket Döner'den yüzde 50 İndirimli Kampanya
TSK'ya ait askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
TSK'ya ait askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
Wellness Türkiye'nin yeni ihracat üssü olabilir
Wellness Türkiye'nin yeni ihracat üssü olabilir
Promosyon Show rekora koşuyor!
Promosyon Show rekora koşuyor!
Bölgenin en büyük promosyon fuarı kapılarını açtı
Bölgenin en büyük promosyon fuarı kapılarını açtı
Promosyon Show İstanbul 25 Eylül’de başlıyor!
Promosyon Show İstanbul 25 Eylül’de başlıyor!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort