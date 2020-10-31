

Trendyol'dan İzmir çalışanlarından skandal talep | Çalışın



İzmir'de 25 vatandaşımızın ölümüne 825 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan depremin ardından, tüm Türkiye Ege'deki yaraların sarılması için seferber olurken, bir internet satış sitesinin acımasız talebi okuyanları şoke etti.

Online alışveriş sitesi Trendyol'un depremi hiçe sayarak İzmir'deki personeline "sabah 9 akşam 18:00 arası" çalışılması talimatı verdiği iddia edildi.



Gerçek Gündem'in haberine göre; Ekşi Sözlük'te durumu paylaşan bir Trendyol çalışanı; "Herkesin evinde hasar olduğunu bildirmemize rağmen İstanbul'daki Trendyol tarafı çalışmamızı istiyor.

Evinde bilgisayarı düşenler, duvarlarında kolonlarında sıkıntı olanlar durumlarını bildirdiler ama trendyol tarafı bunu umursamadı ve yarın bizden sabah 9 akşam 18 arası çalışmamızı istiyor." diyerek duruma isyan etti.

Ekşi Sözlük kullanıcısının "Trendyol'un İzmir'dekileri zorla çalıştırması" başlığında konuyu anlattığı girisi şöyle:

"Az önce bir çalışanları olarak haberimin olduğu durum.

Trendyol müşteri hizmetlerinin bir kısmı izmirde webhelp şirketine bağlı ve çalışanlar olarak 6 aydan fazladır evden çalışıyoruz. Herkesin evinde hasar olduğunu bildirmemize rağmen İstanbul'daki Trendyol tarafı çalışmamızı istiyor. Evinde bilgisayarı düşenler, duvarlarında kolonlarında sıkıntı olanlar durumlarını bildirdiler ama Trendyol tarafı bunu umursamadı ve yarın bizden sabah 9 akşam 18 arası çalışmamızı istiyor.

Alışveriş yaptığınız sitenin çalışanlarını ne kadar önemsediğini görün istiyorum."