Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trendyol'dan İzmir çalışanlarından skandal talep | Çalışın

Türkiye İzmir'deki deprem acısını hafifletmek için seferber olurken, internet satış sitesi Trendyol, hasarlı binalarda oturan personelden çalışmalarını istedi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:51
Trendyol'dan İzmir çalışanlarından skandal talep | Çalışın


Trendyol'dan İzmir çalışanlarından skandal talep | Çalışın


İzmir'de 25 vatandaşımızın ölümüne 825 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan depremin ardından, tüm Türkiye Ege'deki yaraların sarılması için seferber olurken, bir internet satış sitesinin acımasız talebi okuyanları şoke etti. 

Online alışveriş sitesi Trendyol'un depremi hiçe sayarak İzmir'deki personeline "sabah 9 akşam 18:00 arası" çalışılması talimatı verdiği iddia edildi.


Gerçek Gündem'in haberine göre; Ekşi Sözlük'te durumu paylaşan bir Trendyol çalışanı; "Herkesin evinde hasar olduğunu bildirmemize rağmen İstanbul'daki Trendyol tarafı çalışmamızı istiyor.

Evinde bilgisayarı düşenler, duvarlarında kolonlarında sıkıntı olanlar durumlarını bildirdiler ama trendyol tarafı bunu umursamadı ve yarın bizden sabah 9 akşam 18 arası çalışmamızı istiyor." diyerek duruma isyan etti.

Ekşi Sözlük kullanıcısının "Trendyol'un İzmir'dekileri zorla çalıştırması" başlığında konuyu anlattığı girisi şöyle: 

"Az önce bir çalışanları olarak haberimin olduğu durum.

Trendyol müşteri hizmetlerinin bir kısmı izmirde webhelp şirketine bağlı ve çalışanlar olarak 6 aydan fazladır evden çalışıyoruz. Herkesin evinde hasar olduğunu bildirmemize rağmen İstanbul'daki Trendyol tarafı çalışmamızı istiyor. Evinde bilgisayarı düşenler, duvarlarında kolonlarında sıkıntı olanlar durumlarını bildirdiler ama Trendyol tarafı bunu umursamadı ve yarın bizden sabah 9 akşam 18 arası çalışmamızı istiyor.

Alışveriş yaptığınız sitenin çalışanlarını ne kadar önemsediğini görün istiyorum."

İzmir'de deprem | Enkazdan sağ kurtarıldılar
İzmir'de deprem | Enkazdan sağ kurtarıldılar
İzmir'de deprem | 17 saat sonra sağ kurtarıldı | 400'den fazla artçı
İzmir'de deprem | 17 saat sonra sağ kurtarıldı | 400'den fazla artçı
İzmir Depremi | Tabib Odası Genel Sekreteri ve ailesi can verdi
İzmir Depremi | Tabib Odası Genel Sekreteri ve ailesi can verdi
İzmir'de deprem | Yıkılan 17 bina enkazında zamana karşı yarış
İzmir'de deprem | Yıkılan 17 bina enkazında zamana karşı yarış
İzmir'de deprem | İzmir'e girişler yasaklandı
İzmir'de deprem | İzmir'e girişler yasaklandı
İzmir'de deprem | Can kaybı artıyor |24 vefat, 804 yaralı var
İzmir'de deprem | Can kaybı artıyor |24 vefat, 804 yaralı var
#AsenaTR42 skandalı | İzmir enkazdan can kurtarmaya çalışırken çirkin provakasyon
#AsenaTR42 skandalı | İzmir enkazdan can kurtarmaya çalışırken çirkin provakasyon
İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var
İzmir'de deprem, acı haber geldi, 7 can kaybı var
Anahtar Kelimeler:
Trendyol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama
Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek | İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek | İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor
Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor
Bref ve TÜDAV Kıyılarda Temizlik Dalgası estirdi
Bref ve TÜDAV Kıyılarda Temizlik Dalgası estirdi
Simfer 43 yaşında | 2 milyan ciroya ulaşan 43 yıllık serüven 
Simfer 43 yaşında | 2 milyan ciroya ulaşan 43 yıllık serüven 
TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı
Anonim Şirketlerde Genel Kurul toplantıları esasları değişti
Anonim Şirketlerde Genel Kurul toplantıları esasları değişti
Cep telefonları POS cihazı oluyor
Cep telefonları POS cihazı oluyor
Paranit’e iki önemli ödül birden
Paranit’e iki önemli ödül birden
Atık ithalatına ihracat istisnası tanınmalı
Atık ithalatına ihracat istisnası tanınmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim