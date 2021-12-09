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Truede lokumlarının kurucusu Zeynep Turudi'den yeni girişim

‘Truede’ markasıyla Türk lokumunu İngiltere’den 30 ülkeye ihraç eden Zeynep Turudi, girişimci kimliğini yeni yatırımlarla pekiştiriyor.  

09 Aralık 2021 Perşembe 17:40
Truede lokumlarının kurucusu Zeynep Turudi'den yeni girişim

Truede lokumlarının kurucusu Zeynep Turudi'den yeni girişim


StudyACourse'un yatırımcı ortağı olan Zeynep Turudi, bu ay ikinci girişimimini hayata geçirdi. Nitelikli iş gücünü işverenlerle buluşturan Zeynep Turudi bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İngiltere’de yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak bir yaşından beri İngiltere’de yaşayan Zeynep Turudi,  öğrencilik yıllarından başlayarak ailesinin işlettiği resturant’da iş hayatına atıldı. Üniversite yıllarında ise İngiltere’nin en büyük mağazalarından birisinde yönetici olarak çalıştı.  Evlenip anne olduktan sonra oğluya daha fazla ilgilebilmek için evden çalışabileceği bir iş kurmaya karar verdi.  Evinin garajında başlayan bu serüven bugün dünyaca tanınan lokum markası ‘Truede’ye kadar uzandı. Lokumlarını 30 ülkeye ihraç eden Zeynep Turudi, ürünlerini dünyanın en büyük mağazalar zincirlerinde ve binlerce farklı noktada tüketicilerle buluşturuyor.

İş hayatında oldukça aktif görevler üstenen Zeynep Turudi, İngiltere’de bir çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi. 2011’de eski ABD Başkanı Barack Obama’nın başlattığı 33 ülkeden en iyi girişimcilerin seçildiği programda İngiltere’yi Zeynep Turudi temsil etti. İngiltere’nin en büyük iş insanları kulübü olan IOD (The Institute of Directors) da Orta İngiltere’de üst komitede görev alan Zeynep Turudi ayrıca Avrupalı Türk Markalar Birliği başkan yardımcısı ve TBEA (Turkish-British Entrepreneur Assosiation) kurucu başkanı.

NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINDAN DOĞDU

İngiltere’de yıllardır üyesi olduğu büyük iş insanları kuluplerinde her toplantının ilk on onbeş dakikası belki bazen yarım saatinin ‘doğru eleman bulamamak’ üzerine yakınmalarla geçtiğini belirten Zeynep Turudi, bu durumun Employin5 kurmasında etkili olduğunu söylüyor. İş insanlarının doğru elemanı bulabilmek için aracı kurumlara eleman başı binlerce sterlin para ödeyip memnun kalmadıklarını gözlemlediğinden bahseden Turudi,  şunları anlatıyor: “Yıllardır bunları dinlerken hep düşünürdüm. İngiltere’de eleman bulmak için faaliyet gösteren 40 bine yakın insan kaynakları firması var ama iş verenler bunlardan aldıkları elemanlardan genelde memnun değiller. Onlarca iş ve işçi bulma siteleri var ama tam olarak istenene cevap veremiyorlar. İş fikrimin burdan ortaya çıktı.”

Özellikle IT, tasarım- dizayn ve mühendislik alanlarının bu noktada öne çıktığını vurgulayan Turudi, “Bildiğiniz gibi pandemiyle iş hayatında bir çok şey değişti. Bunlarda birisi doğru ve nitelikli elemanın eksikliğinin derinleşerek artması diğeri de uzaktan, yani evden çalışma alışkanlığının hız kazanması… Ben de yeni gelişen bu durumlara ve ihtiyaçlara çözüm olması için employin5. kurdum. Platformun büyümesi ve geniş kitlelere duyrulması için başlangıçta birkaç milyon TL’lik yatırım yaptığımı diyebilirim” diye ekliyor.

BİR YILDA 100 BİNDEN FAZLA KİŞİ HEDEFLENİYOR

Platform, uluslararası çalışabilecek her sektöre ve meslek grubuna hitap ediyor. Ancak öncelik olarak IT ve mühendislik alanları nın ağırlığı söz konusu.  Tamamen online olarak çalışan Employin5, aktif durumda ve iş arayanlar profillerini doldurabiliyor.  Henüz işin başlangıç aşamasında olduğunu dile getiren Turudi, “Üyelik şeklinde değil, ‘profil oluşturma’ şeklinde çalışıyor platformumuz. Bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. 

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