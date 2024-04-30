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TŞOF Başkanı Apaydın | İşçilerimizin hakları korunmalıdır

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "İşçilerin emeği gelişimin temel taşıdır" dedi.

30 Nisan 2024 Salı 12:26
TŞOF Başkanı Apaydın | İşçilerimizin hakları korunmalıdır






Apaydın | İşçilerimizin hakları korunmalıdır

ANKARA- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi,

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. İşçilerimizin emeği ülkemizin ve dünyanın her köşesindeki gelişmenin temel taşıdır. Bu bayram işçilerimizin hak ettikleri değeri bulmaları, daha adil ve güvenli bir çalışma ortamında bulunmaları için bir vesile olarak değerlendirilmelidir. Emek ve Dayanışma Günü işçilerimizin geçmişten bugüne mücadelelerini, kazanımlarını ve geleceğe dair umutlarını simgeler. Onların emeğine saygı duymak, haklarını korumak ve güvence altına almak toplumsal bir sorumluluktur. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma ve birlik günüdür. İşçi sınıfının güçlenmesi, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle mümkündür. İşçi kardeşlerimizin haklarına saygı duymak toplum olarak daha güçlü ve adil bir yapı oluşturmamıza katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle şoför camiası adına tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum.”
 

Anahtar Kelimeler:
TŞOF
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