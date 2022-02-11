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TSOF, otobüs esnafına destek istedi

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın; Özel halk otobüslerine ayrıcalıklı grupların ücretsiz binişleri için aylık olarak verilen gelir desteği Haziran 2018’den bu yana artmadı. 

11 Şubat 2022 Cuma 10:42
TSOF, otobüs esnafına destek istedi

TSOF, otobüs esnafına destek istedi

ANKARA- Pandemide şoför esnafının maliyetleri artarken yolcu kapasitesinin de yarıya düştüğünü hatırlatarak özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin artırılması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Özel halk otobüslerine ayrıcalıklı grupların ücretsiz binişleri için aylık olarak verilen gelir desteği Haziran 2018’den bu yana artmadı. Zaten bu 3 yılın 2 yılında pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, hiç evde kalmadan devamlı çalışan, bu süreçte yolcu kapasitesi yarı yarıya azalırken, maliyetleri iki kat artan bu şoför kesimimize verilen gelir desteği artırılarak otobüs başına değil yolcu başına verilmeli” dedi.

-“3 YILDIR ARTMAYAN ÜCRETSİZ YOLCU DESTEĞİ ESNAFI ZORLUYOR”

Aylık verilen ücretsiz taşınan yolcu desteğinin ancak 2 günlük bir maliyeti karşıladığını hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Devlet sporcusu, 65 yaş üstü, en az yüzde 40 oranında engelli kişiler, gazi, gazi yakını ve şehit yakınları gibi 21 farklı kalemde ücretsiz seyahat hakkı olan dezavantajlı gruplar için özel halk otobüslerine sağlanan gelir desteği yeterli gelmiyor. Günlük ücretsiz taşınan yolcu oranı yüzde 30’lara yükseldi. Aylık olarak verilen destek yalnızca iki günlük ücretsiz taşınan yolcuların maliyetini ancak karşılıyor. Araç başına aylık olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de bin 330 TL, diğer büyükşehir belediyelerinde bin TL, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise 800 TL gelir desteği yetersiz kalıyor. 3 yıldır artmayan bu destek, 2 yıldır pandemi koşullarında çalışan bu kesimimiz için oldukça düşük” şeklinde belirtti.

-“YOLCU SAYISI YARIYA DÜŞERKEN MALİYETLER İKİ KATINA ÇIKTI”

Yakıt, bakım, onarım gibi birçok kalemde maliyetlerin yüzde yüzün üzerinde arttığına dikkati çeken Apaydın, “Araç bakım onarımından yakıta kadar birçok maliyet kalemi artan bu kesimimiz çok uzun bir süre yolcu kapasitesinin yarısı ile çalıştı. Artan maliyetlerle birlikte son açıklanan enflasyon verileri de yılık bazda neredeyse yüzde 20’lere dayandı. Ücretsiz binişler için verilen bu gelir desteği güncellenerek artırılmalı. Ayrıca bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli. Türkiye genelinde 22 bin özel halk otobüsü, bu otobüslerin 28 bin şoför esnafı ve bu otobüslerde çalışan 60 bin personel var. İstihdama doğrudan katkı sağlayan bu kesim enflasyon ve artan giderlerin karşısında desteklenmesi şart” diye konuştu. 

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TŞOF
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