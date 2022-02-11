TSOF, otobüs esnafına destek istedi
ANKARA- Pandemide şoför esnafının maliyetleri artarken yolcu kapasitesinin de yarıya düştüğünü hatırlatarak özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin artırılması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Özel halk otobüslerine ayrıcalıklı grupların ücretsiz binişleri için aylık olarak verilen gelir desteği Haziran 2018’den bu yana artmadı. Zaten bu 3 yılın 2 yılında pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, hiç evde kalmadan devamlı çalışan, bu süreçte yolcu kapasitesi yarı yarıya azalırken, maliyetleri iki kat artan bu şoför kesimimize verilen gelir desteği artırılarak otobüs başına değil yolcu başına verilmeli” dedi.
-“3 YILDIR ARTMAYAN ÜCRETSİZ YOLCU DESTEĞİ ESNAFI ZORLUYOR”
-“YOLCU SAYISI YARIYA DÜŞERKEN MALİYETLER İKİ KATINA ÇIKTI”
Yakıt, bakım, onarım gibi birçok kalemde maliyetlerin yüzde yüzün üzerinde arttığına dikkati çeken Apaydın, “Araç bakım onarımından yakıta kadar birçok maliyet kalemi artan bu kesimimiz çok uzun bir süre yolcu kapasitesinin yarısı ile çalıştı. Artan maliyetlerle birlikte son açıklanan enflasyon verileri de yılık bazda neredeyse yüzde 20’lere dayandı. Ücretsiz binişler için verilen bu gelir desteği güncellenerek artırılmalı. Ayrıca bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli. Türkiye genelinde 22 bin özel halk otobüsü, bu otobüslerin 28 bin şoför esnafı ve bu otobüslerde çalışan 60 bin personel var. İstihdama doğrudan katkı sağlayan bu kesim enflasyon ve artan giderlerin karşısında desteklenmesi şart” diye konuştu.